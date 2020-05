Antalya'da AVM'ler komisyon tarafından denetlenecek Her AVM'nin Korona Virüs Tedbirleri Sorumluları olacak Müşteriler AVM'lerde en fazla 3 saat kalabilecek

Antalya'da AVM'lere yönelik büyük tedbirler getirildi. Her AVM'nin gün içinde tedbirleri takip eden Korona Virüs Tedbirleri Sorumluları olacak. Ayrıca Halk Sağlığı Uzmanı ve Makine Mühendislerinden oluşan beş kişilik komisyon hafta en az bir kez AVM'lerde denetim gerçekleştirecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından pazartesi gününden açılan AVM'lerle ilgili tedbir kararları alındı. Bu kapsamda AVM’lerin 10.0022.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. AVM’lerde bulunan çalışan, yönetici ve müşteriler maskesiz AVM'ye giremeyecek. AVM giriş çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlileri maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanacak. AVM’lere girişte herkesin (çalışanlar dahil) ateş ölçümü yapılacak ve ateşinin 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilen kişile içeri alınmayarak, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.



Müşteriler AVM'de 3 saat kalabilecek

AVM’ye gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde alışveriş yapıp, ayrılması amacıyla içeride en fazla 3 saat kalabilecekler. Sosyal mesafe kuralına uyulacak ve oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra restoran/lokanta ile yemeiçme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılacak. Lokanta ve restoranlar sadece al götür veya paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Oyun alanı, internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna, oto yıkama, vale ve mescit gibi yerler faaliyet gösteremeyecek. Konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler düzenlenmeyecek.



Üç saatte bir temizlik yapılacak

Kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulacak. AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler üç saatte bir temizlenerek dezenfekte edilecek. Ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminleri günlük olarak su ve deterjanla temizlenecek. Lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde dezenfektan kullanılacak. El kurutma makinelerinin kullanımı durdurulacak. Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken sistem kurulacak.



Havalandırma gece de devam edecek

AVM’lerin havalandırma sistemlerinde iç ortam havası yerine dış ortam havalandırması kullanılacak. AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdeleri çalıştırılmayacak. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacak. Havalandırma işlemi bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülecek. Ayrıca, havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrollerinin ve değişimlerinin düzenli olarak yapılmasına, filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında AVM personelinin N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanmasına, çıkarılan filtrenin çift kat poşetlenmek suretiyle atılmasına, ayrıca, klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının kısaltılmasının da bu noktada önem taşımakta olduğuna, kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişinin engellenmesine karar verildi.



Kabin kullanımı ve denenen kıyafetler

Deneme kabinlerinin kullanılmamasının esas olduğu belirtilerek, ihtiyaç halinde her müşterinin en fazla 10 dakika süreyle deneme kabinini kullanabileceğine ve müşteri çıktıktan sonra kabinin havalandırılarak, sık kullanılan yüzeylerin uygun şekilde temizlenmesine karar verildi. Denenen ürünlere ultraviyole ışını işleminin zararları nedeniyle uygulanmamasına karar verildi. Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün tanıtımları yapılmamasına, deneme amaçlı ürünlerin doğrudan müşteriler tarafından kullanılmasına izin verilmemesine, deneme/tester parfüm gibi ürünlerin yalnızca çalışanlar vasıtası ile denenmesinin sağlanması kararlaştırıldı.



Komisyon tarafından denetim

AVM yönetimlerince, Koronav irüs salgınına karşı alınan tedbirlerine uyulup uyulmadığının takip edilmesine, denetlenmesine ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesinin sağlanmasına yönelik her AVM için Korona virüs Tedbirleri Sorumluları belirlenmesine, Korona virüs sorumlularının her saat başı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta olmak üzere alınan/alınacak tedbirleri denetlemelerine, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendirmelerine karar verildi.

Ayrıca Korona virüs sorumluları tarafından, alınan tedbirlerin gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük olarak kayıt altına alınmasına, AVM’de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, Korona virüs kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/pratik eğitimler verilmesine karar verildi.

Diğer yandan Valilik Makamı onayıyla oluşturulacak, içinde Halk Sağlığı Uzmanı ve Makine Mühendisinin de bulunacağı beş kişilik bir komisyon tarafından, AVM’lerin Korona virüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara riayet edip etmediklerinin haftada en az bir kez denetlenmesi sağlanacak.

