Başkan Böcek Kırcami alt yapısı için kolları sıvadı Yapılacak çalışmalar muhtar ve STK’lara anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcami bölgesinde yapılacak yatırımlar konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kırcami’de imar planı doğrultusunda yapılması planlanan öncelikli alt yapı çalışmaları hakkında bölgedeki muhtar ve STK temsilcilerinin görüşleri alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen toplantıya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, STK temsilcileri ve Kırcami bölgesindeki muhtarlar katıldı. Kırcami’de hali hazırdaki imar planına uygun olarak öncelikli yapılacak, yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu yatırımları ile ilgili çalışmaların anlatıldığı toplantıda, katılımcıların talep ve görüşleri dinlendi. Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcami revizyon planlarının Büyükşehir Belediye Meclisi’nden tüm siyasi partilerin oy birliği ile geçtiğini hatırlatarak, emeği geçen tüm belediye başkanları ve siyasetçilere teşekkür etti. Kırcami ile ilgili doğru olanı yapmaya çalıştıklarını belirten Böcek, “Bu süreçte de hem yolların açılması, hem ASAT’ın bölgeye yapacağı alt yapı yatırımları ile ilgili sizlerin görüşlerini alıp, taleplerinizi dinlemek istedik. Sizlerin de görüşleriyle öncelikleri belirleyip, hızla yol ve altyapıya gireceğiz. Kırcami ile ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız” dedi.



Yatırımcıya çağrı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami’de şu an inşaat ruhsatı vermeleri önünde hiçbir engel bulunmadığını belirterek, “Planda ön görülen, alt yapısı sağlanmış yerlere ve komşu olan parsellere inşaat ruhsatı verebilir durumdayız. Buradan yatırım yapmak isteyen müteşebbislere çağrı yapıyoruz. Bir an önce Kırcamimizde yatırımların başlamasını ön görüyoruz. Hukuki mücadelemiz sürüyor kimse bundan çekinmesin. Yaptığımız parselasyona çok az itiraz geldi. Komşularımız genel olarak plandan memnun. Yollarımızın açılması ile ilgili tasarrufunuzdan ve Kırcami’ne desteğinizden dolayı, size ve tüm çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ardından Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ve ASAT yetkilileri, Büyükşehir Belediyesinin imar planı çerçevesinde Kırcami bölgesinde öncelikli olarak açılması planlanan yol ve yapacağı alt yapı yatırımları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesinin ilk olarak imar planındaki Aspendos Bulvarını Bülent Ecevit Bulvarını birbirine bağlayan 45 metre genişliğinde, 3 bin 800 metre uzunluğundaki yolu açarak, alt yapı hizmetlerine altlık oluşturmayı düşündüğü ifade edildi.



"Alt yapıya 623 milyonluk yatırım gerekli"

ASAT yetkilileri, yaklaşık 16 kilometrekare alanı kapsayan planlama alanında 2030 yılı sonrasında 130 bin nüfusun ön görüldüğünü, bu nüfusun günlük 39 bin metreküp içme suyuna ihtiyacı olacağını belirtti. Yeni nüfusa yönelik 450 litre/saniye debisi olan içme suyu kaynağı bulunması gerektiği ifade edilerek, devam eden yeni Kovanlık İçmesuyu Temin Projesi’nin buna uygun göründüğü kaydedildi. Kırcami’de yeni imar planı doğrultusunda mevcut hatların deplasesinin yanı sıra 172 kilometre yeni içme suyu şebekesi, 140 kilometre yeni kanalizasyon hattı imal edilmesi gerektiği anlatıldı. ASAT yetkilileri, Kırcami’nde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyuna yapılması gereken toplam alt yapı yatırım bedelini 623 milyon lira olarak açıkladı. Bunların yanı sıra elektrik, internet, doğal gaz dahil tüm alt yapının ilgili kurumlarla koordineli şekilde tünel sistemi ile yapılmasının ön görüldüğü aktarıldı.

Toplantıda, muhtarlar ve STK temsilcilerin soru ve talepleri dinlendi. Muhtarlar, Kırcami’ye desteklerinden dolayı Başkan Muhittin Böcek ve Ümit Uysal’a teşekkür ederek, ön görülen çalışmaların bir an önce başlamasını istedi.

