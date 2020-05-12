Başkan Böcek Kırcami alt yapısı için kolları sıvadı Yapılacak çalışmalar muhtar ve STK’lara anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Böcek Kırcami alt yapısı için kolları sıvadı Yapılacak çalışmalar muhtar ve STK’lara anlatıldı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcami bölgesinde yapılacak yatırımlar konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kırcami'de imar planı doğrultusunda yapılması planlanan öncelikli alt yapı çalışmaları hakkında bölgedeki muhtar ve STK temsilcilerinin görüşleri alındı.

Başkan Böcek Kırcami alt yapısı için kolları sıvadı Yapılacak çalışmalar muhtar ve STK’lara anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcami bölgesinde yapılacak yatırımlar konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kırcami’de imar planı doğrultusunda yapılması planlanan öncelikli alt yapı çalışmaları hakkında bölgedeki muhtar ve STK temsilcilerinin görüşleri alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen toplantıya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, STK temsilcileri ve Kırcami bölgesindeki muhtarlar katıldı. Kırcami’de hali hazırdaki imar planına uygun olarak öncelikli yapılacak, yol, içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu yatırımları ile ilgili çalışmaların anlatıldığı toplantıda, katılımcıların talep ve görüşleri dinlendi. Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcami revizyon planlarının Büyükşehir Belediye Meclisi’nden tüm siyasi partilerin oy birliği ile geçtiğini hatırlatarak, emeği geçen tüm belediye başkanları ve siyasetçilere teşekkür etti. Kırcami ile ilgili doğru olanı yapmaya çalıştıklarını belirten Böcek, “Bu süreçte de hem yolların açılması, hem ASAT’ın bölgeye yapacağı alt yapı yatırımları ile ilgili sizlerin görüşlerini alıp, taleplerinizi dinlemek istedik. Sizlerin de görüşleriyle öncelikleri belirleyip, hızla yol ve altyapıya gireceğiz. Kırcami ile ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız” dedi.

Yatırımcıya çağrı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami’de şu an inşaat ruhsatı vermeleri önünde hiçbir engel bulunmadığını belirterek, “Planda ön görülen, alt yapısı sağlanmış yerlere ve komşu olan parsellere inşaat ruhsatı verebilir durumdayız. Buradan yatırım yapmak isteyen müteşebbislere çağrı yapıyoruz. Bir an önce Kırcamimizde yatırımların başlamasını ön görüyoruz. Hukuki mücadelemiz sürüyor kimse bundan çekinmesin. Yaptığımız parselasyona çok az itiraz geldi. Komşularımız genel olarak plandan memnun. Yollarımızın açılması ile ilgili tasarrufunuzdan ve Kırcami’ne desteğinizden dolayı, size ve tüm çalışma arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Ardından Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ve ASAT yetkilileri, Büyükşehir Belediyesinin imar planı çerçevesinde Kırcami bölgesinde öncelikli olarak açılması planlanan yol ve yapacağı alt yapı yatırımları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesinin ilk olarak imar planındaki Aspendos Bulvarını Bülent Ecevit Bulvarını birbirine bağlayan 45 metre genişliğinde, 3 bin 800 metre uzunluğundaki yolu açarak, alt yapı hizmetlerine altlık oluşturmayı düşündüğü ifade edildi.

"Alt yapıya 623 milyonluk yatırım gerekli"
ASAT yetkilileri, yaklaşık 16 kilometrekare alanı kapsayan planlama alanında 2030 yılı sonrasında 130 bin nüfusun ön görüldüğünü, bu nüfusun günlük 39 bin metreküp içme suyuna ihtiyacı olacağını belirtti. Yeni nüfusa yönelik 450 litre/saniye debisi olan içme suyu kaynağı bulunması gerektiği ifade edilerek, devam eden yeni Kovanlık İçmesuyu Temin Projesi’nin buna uygun göründüğü kaydedildi. Kırcami’de yeni imar planı doğrultusunda mevcut hatların deplasesinin yanı sıra 172 kilometre yeni içme suyu şebekesi, 140 kilometre yeni kanalizasyon hattı imal edilmesi gerektiği anlatıldı. ASAT yetkilileri, Kırcami’nde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyuna yapılması gereken toplam alt yapı yatırım bedelini 623 milyon lira olarak açıkladı. Bunların yanı sıra elektrik, internet, doğal gaz dahil tüm alt yapının ilgili kurumlarla koordineli şekilde tünel sistemi ile yapılmasının ön görüldüğü aktarıldı.
Toplantıda, muhtarlar ve STK temsilcilerin soru ve talepleri dinlendi. Muhtarlar, Kırcami’ye desteklerinden dolayı Başkan Muhittin Böcek ve Ümit Uysal’a teşekkür ederek, ön görülen çalışmaların bir an önce başlamasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da, salgın sürecinde sit alanına yapılan kaçak villa mühürlendi
YEREL HABERLER Antalya'da, salgın sürecinde sit alanına yapılan ...
Antalya'da AVM'ler komisyon tarafından denetlenecek Her AVM'nin Korona Virüs Tedbirleri Sorumluları olacak Müşteriler AVM'lerde en fazla 3 saat kalabilecek
YEREL HABERLER Antalya'da AVM'ler komisyon tarafından ...
Yerleşik yaşayan Rus kadın, ilaç içerek intihar etti
YEREL HABERLER Yerleşik yaşayan Rus kadın, ilaç içerek intihar etti
Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
Bakanlığın şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otelde hazır
YEREL HABERLER Bakanlığın şart koştuğu 'izolasyon odası' ...
'Mavi Kelebekler' çetesi gözaltına alındı Manavgat tarihinin en büyük torbacı operasyonu
YEREL HABERLER 'Mavi Kelebekler' çetesi gözaltına alındı Manavgat ...
Kadın kıyafeti giyerek bir günlüğüne eşinin annesi oldu
YEREL HABERLER Kadın kıyafeti giyerek bir günlüğüne eşinin annesi ...
Kepez’den iki mahalleye rekor yeşil alan
YEREL HABERLER Kepez’den iki mahalleye rekor yeşil alan
Başkan Kuluöztürk: "Bu akşam 3600 ek gösterge için balkonlardayız"
YEREL HABERLER Başkan Kuluöztürk: "Bu akşam 3600 ek gösterge için ...
Muratpaşa’da 426 kişiye evde bakım hizmeti
YEREL HABERLER Muratpaşa’da 426 kişiye evde bakım hizmeti
Ceza yiyecekleri korkusuyla girdikleri kontrol noktasından hediye kaskla çıktılar Kaskı ile kontrole giren sürücü: "Bilseydim kasksız gelirdim" Gözde turizm merkezinde kask kuyruğu Belediye, "Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var" projesine 100 kaskla destek verdi
YEREL HABERLER Ceza yiyecekleri korkusuyla girdikleri kontrol ...
Antalya'da 'Mavi Kelebek' uyuşturucu çetesine 24 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da 'Mavi Kelebek' uyuşturucu çetesine 24 ...
ATSO kalitesini taçlandırdı
YEREL HABERLER ATSO kalitesini taçlandırdı
Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
YEREL HABERLER Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli
YEREL HABERLER Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli
'Kadim şehir' Elmalı'nın tarihi ve dini mekanlarında sessizlik
YEREL HABERLER 'Kadim şehir' Elmalı'nın tarihi ve dini mekanlarında ...
Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi 'Anastasia yenge'
YEREL HABERLER Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi ...
Antalya'da korkunç kaza...Havada taklalar atıp metrelerce ileri uçtu Motosiklet sürücüsü bu kazadan yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Antalya'da korkunç kaza...Havada taklalar atıp ...
Eski eşini silahla yaralayan sanığa ev hapsi cezası
YEREL HABERLER Eski eşini silahla yaralayan sanığa ev hapsi cezası
Alanyaspor'da hazırlıklar 2 grup halinde sürüyor
YEREL HABERLER Alanyaspor'da hazırlıklar 2 grup halinde sürüyor
Alanyaspor’un hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Alanyaspor’un hazırlıkları sürüyor
Başsavcılık itiraz etti, karısını kasığından vurup adli kontrol cezası alan eski eşe ev hapsi verildi Koca dehşeti yaşayan kadının gözü yaşlı yardım talebi ev hapsi getirtti
YEREL HABERLER Başsavcılık itiraz etti, karısını kasığından vurup ...
Vali Karaloğlu'ndan çocuklara çikolata kütüphanesi kampanyası
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan çocuklara çikolata kütüphanesi ...
Sahilde güneşlenirken yakalandı, ceza yazan polise 'hak ettik' dedi
YEREL HABERLER Sahilde güneşlenirken yakalandı, ceza yazan polise ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X