Alanya'da zehirlenen 2'si yavru 4 köpek öldü

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<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2'si yavru 4 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.<br>Kestel Mahallesi Baraj Caddesi'nde oturanlar, bu gece sahur vakti uyandıklarında, bir süredir besledikleri sokak köpeklerini hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede zehirlendiği anlaşılan 2'si yavru, 4 köpek veterinere götürüldü. Burada yapılan kontrollerde köpeklerin öldüğü belirlendi.<br>Duruma tepki gösteren vatandaşlar köpekleri zehirleyenlerin bulunması için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-12 13:34:03<br>

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