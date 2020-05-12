Alanyaspor sabah antrenmanını tamamladı

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<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)-Aytemiz Alanyaspor lig hazırlıklarına bu sabah iki grup halinde yaptığı antrenmanla devam etti.<br>Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan futbolcular, saat 09.30 ve 10.30'da başlayan idmanda kondisyon koşuları ve dar alanda çift kale maçlar yaptı.<br>Alanyasporlu futbolcular çalışmalarını saat 17.00 ve 18.00'de iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya Burcu MUTLU<br>2020-05-12 13:36:51<br>

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