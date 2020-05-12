Alanya'da yufka imalathaneleri ve çay ocakları denetlendi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya’da faaliyet gösteren yufka imalathaneleri ve çay ocaklarına hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce Alanya genelindeki denetim çalışmaları devam ediyor. Ekipler, fırın ve kasapların ardından yufka imalathaneleri ve çay ocaklarına da denetimlerini gerçekleştirdi. Yufka imalathanelerinde genel temizlik, imalathane temizliği ve personelin kılık kıyafeti ve kişisel temizliğinin yanı sıra hazırlanan yufkaların saklama koşulları ile gramajları konusunda da denetim gerçekleştirildi. Ekipler, işletme sahiplerine COVID19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını nedeniyle devam eden sosyal mesafe kuralları ve maske kullanım şartlarına ilişkin de alınması gereken tedbirlerini yineledi.

Zabıta ekipleri, çay ocaklarında ise vatandaşlara sunulan ürünlerin genel kalitesi, ambalajlı ürünlerin saklanma koşulları, son kullanma tarihleri, bardak, çaydanlık, kaşık gibi yeniden kullanıma uygun ürünlerde hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Özellikle açık halde şeker tutulmaması, ambalajlı şekerlerin tercih edilmesi, cam bardak yerine kağıt bardak kullanmaları belirtilen çay ocağı işletmecileri, korona virüs salgını süresince hijyen noktasında daha çok dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

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