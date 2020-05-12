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Sokakta 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki

DHA

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da maske ve sosyal mesafe kurallarını göz ardı eden bir grup genç, 'uzun eşek' olarak bilinen oyunu oynadı. Gençlerin görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti. Antalya´nın Kepez ilçesinde dün gece saatlerinde sokakta toplanan 10´dan fazla genç, halk arasında `uzun eşek´ diye bilinen oyunu oynadı. Maske takmadıkları gözlenen, sosyal mesafeyi hiçe sayan gençler, birbirlerine sarıldı. Gençlerin üzerlerine de sırayla diğer gençler atladı. O anları başka bir genç cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Gençlerin bu görüntüleri, sosyal medyada...

Sokakta 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da maske ve sosyal mesafe kurallarını göz ardı eden bir grup genç, 'uzun eşek' olarak bilinen oyunu oynadı. Gençlerin görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.<br>Antalya´nın Kepez ilçesinde dün gece saatlerinde sokakta toplanan 10´dan fazla genç, halk arasında `uzun eşek´ diye bilinen oyunu oynadı. Maske takmadıkları gözlenen, sosyal mesafeyi hiçe sayan gençler, birbirlerine sarıldı. Gençlerin üzerlerine de sırayla diğer gençler atladı. O anları başka bir genç cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Gençlerin bu görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.<br>Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet güçleri, gençlerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-12 16:13:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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