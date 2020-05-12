Sokakta 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da maske ve sosyal mesafe kurallarını göz ardı eden bir grup genç, 'uzun eşek' olarak bilinen oyunu oynadı. Gençlerin görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.<br>Antalya´nın Kepez ilçesinde dün gece saatlerinde sokakta toplanan 10´dan fazla genç, halk arasında `uzun eşek´ diye bilinen oyunu oynadı. Maske takmadıkları gözlenen, sosyal mesafeyi hiçe sayan gençler, birbirlerine sarıldı. Gençlerin üzerlerine de sırayla diğer gençler atladı. O anları başka bir genç cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Gençlerin bu görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.<br>Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından emniyet güçleri, gençlerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-12 16:13:32<br>
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