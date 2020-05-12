Antalya'da tedavi gören Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi

Şarkıcı Ferdi Tayfur'a Antalya'daki özel bir hastanede oğlu Timur Turanbayburt'un böbreği nakledildi.

Arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur (76), katıldığı bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak böbrek rahatsızlığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, diyalize girdiğini açıklayan sanatçıyı tedavisi için Antalya'ya davet ederek tedavisiyle ilgilenmek istediklerini belirtti.



Bir süredir diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur, nakil ameliyatı için Antalya'daki özel bir hastaneye yattı. 25 Nisan'da Antalya'ya gelen ve tetkikleri yapılan Tayfur'a 29 Nisan günü, 55 yaşındaki oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi. Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından ameliyat edilen Ferdi Tayfur'un taburcu edildiği, haftada 2 gün kontrole gittiği öğrenildi. Korunaklı bir evde kaldığı öğrenilen Tayfur, önümüzdeki hafta Marmaris'teki çiftliğine geçecek.



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