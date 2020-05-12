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Oğlu için 50 bin TL kredi çekti, eve döndüğünde hesabındaki parayı görünce şoke oldu Banka krediyi hem elden nakit verdi, hem de iki kez hesaba yatırdı Bankadan 50 bin TL krediyi nakit olarak çeken emekli adam, eve geldiğinde hesabına 2 dakika arayla 48 bin 175’şer TL’den toplam 96 bin 350 TL yattığını gördü Yaşlı adam banka şubesine giderek fazladan yatan parayı geri iade etti Hüseyin Özer: “Hakkımız olmayanı alırsak ceremesini daha fazla çekeriz”

İHA

Antalya'da iş kurmak isteyen oğlunun ihtiyaçları için bankadan nakit olarak 50 bin lira kredi çeken 61 yaşındaki emekli Hüseyin Özer'in hesabına, evine döndüğünde 2 dakika arayla 48 bin 175 olmak üzere toplamda 96 bin 350 TL yatırıldı. Banka personelinin yanlışlığından kaynaklanan hata sonrası Özer, bankanın merkez şubesinden 'o sizin kendi yatırdığınız para' yanıtını almasına karşın, parayı krediyi çektiği bankaya giderek iade etti. Örnek bir davranış sergileyen Özer, "Hakkımız olmayan bir şeyi kendimiz almaya kalkarsak bunun ceremesini daha fazla çekeriz" dedi.

Oğlu için 50 bin TL kredi çekti, eve döndüğünde hesabındaki parayı görünce şoke oldu Banka krediyi hem elden nakit verdi, hem de iki kez hesaba yatırdı Bankadan 50 bin TL krediyi nakit olarak çeken emekli adam, eve geldiğinde hesabına 2 dakika arayla 48 bin 175’şer TL’den toplam 96 bin 350 TL yattığını gördü Yaşlı adam banka şubesine giderek fazladan yatan parayı geri iade etti Hüseyin Özer: “Hakkımız olmayanı alırsak ceremesini daha fazla çekeriz”

Antalya’da iş kurmak isteyen oğlunun ihtiyaçları için bankadan nakit olarak 50 bin lira kredi çeken 61 yaşındaki emekli Hüseyin Özer’in hesabına, evine döndüğünde 2 dakika arayla 48 bin 175 olmak üzere toplamda 96 bin 350 TL yatırıldı. Banka personelinin yanlışlığından kaynaklanan hata sonrası Özer, bankanın merkez şubesinden ‘o sizin kendi yatırdığınız para’ yanıtını almasına karşın, parayı krediyi çektiği bankaya giderek iade etti. Örnek bir davranış sergileyen Özer, “Hakkımız olmayan bir şeyi kendimiz almaya kalkarsak bunun ceremesini daha fazla çekeriz” dedi.
Kepez ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli Hüseyin Özer, iş kurmak isteyen oğluna destek ve bazı borçlarını kapatmak için bu sabah özel bir bankaya giderek 50 bin TL bireysel ihtiyaç kredisi çekmek istedi. İşlemleri gerçekleştirilen Özer’e, kredi giderleri düşülüp 48 bin 175 TL para elden verildi. Evine döndüğünde telefonuna hesabına para yattığına dair mesaj geldiğini gören Özer, interaktif bankacılık kullanarak girdiği hesabına 2 dakika arayla 48 bin 175’şer TL’den toplam 96 bin 350 TL daha yatırıldığını fark etti. Kısa bir şok yaşayan Özer, bunun üzerine bankanın merkezini arayarak durumu izah etti, kontroller sonucu kendisine iddiaya göre, ‘bu sizin yatırmış olduğunuz para. Kullanabilirsiniz’ yanıtı verildi. İçi rahat etmeyen Özer, bugün öğlen saatlerinde krediyi çektiği bankaya giderek durumu banka müdürüyle görüştü ve personel hatasından kaynaklandığı anlaşılan işlem düzeltildi.

“Siz kendiniz yatırdığınız için kullanabilirsiniz’ dediler”
Olayı anlatan Özer, “50 bin liralık kredi çekmek için sabah bankaya gittim. Görevli memur gerekli işlemleri yaptı ve bana da kesintiler haricinde nakit olarak elden verdiler. Paramı aldıktan sonra evime geldim. Bir müddet sonra telefonuma mesaj geldi diye açtım. Telefondan hesabıma baktığımda 97 bin civarında para gördüm. 2 defa para yatmış görünüyor. Buna istinaden biz bankayı aradık. Orası da ‘Siz kendiniz yatırdığınız için kullanabilirsiniz’ dediler. İçimiz rahat etmedi, kişiler mağdur olmasın diye iade etmek istiyoruz. Şimdi bankaya gidip bankada görevli müdür beye bilgi vereceğiz. Büyük bir ihtimalle personel hatası olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Hakkımız olmayanı alırsak ceremesini fazlasıyla çekeriz”
“Mecburen iade etmem gerekiyor” diyen Özer, “Evet ihtiyacımız var mı var. Ama kendi paramız değil. Hakkımız olmayan bir şeyi kendimiz almaya kalkarsak bunun ceremesini daha fazla çekeriz diye düşünüyorum” dedikten sonra bankaya giderek işlemlerini gerçekleştirdi.

“Eksi yerine artıya basılmış”
Banka çıkışında gazetecilere yine açıklamada bulunan Özer, “Sabahleyin yapılan işlemde, eksiye basılacağı yerine artıya basılınca meblağın üzerine iki defa ilave edilmiş. Memurun bir an dalgınlığı olmuş düzeltildi. Banka müdürü teşekkür etti. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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