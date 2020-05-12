Başkan Böcek’ten hemşirelere çiçekli kutlama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kamu hastanelerinde görev yapan yaklaşık 6 bin hemşireye çiçek hediye ederek, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgını döneminde gece gündüz hayatlarını ortaya koyarak mesai harcayan hemşirelerin, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü çiçekle kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla, salgın döneminde zor günler geçiren çiçek üreticisinden alınan binlerce saksı çiçeği, Büyükşehir görevlileri tarafından hastanelerdeki hemşirelere takdim edildi.

Eğitim Araştırma Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Kepez Devlet Hastanesinde görev yapan yaklaşık 6 bin hemşireye begonya ve petunya türlerinde saksı çiçekleri hediye edildi. Başkan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nde görevli hemşireleri de unutmadı. Başkan Böcek, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndaki hemşirelere de çiçek göndererek, Hemşireler Günü’nü kutladı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşire Hizmetleri Müdürü Ferda Ülker, “27 yıllık hemşireyim. Salgın sürecinde çok fazla şey öğrendik. Bazı değerlerin kıymetini daha iyi anladık. Bizler tüm sağlık çalışanları olarak hep yoğun tempoda çalışan insanlarız. Bu süreçte birbirimize daha fazla destek olmaya maneviyatımızın daha fazla arttığına bilimsel anlamda görevlerimizi çok daha layıkıyla yapmaya çalıştık. Antalya halkı bize çok güzel destek verdi. Ben hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Çiçeklerden dolayı da çok teşekkür ederiz” dedi.

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