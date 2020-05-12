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Antalya'da 15 erkek alageyik doğaya bırakıldı Nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan alageyiğin popülasyonu artırılmaya çalışılıyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen ManavgatBeydiğin Mahallesi Kapan bölgesinde 15 erkek alageyik doğaya bırakıldı.

Antalya'da 15 erkek alageyik doğaya bırakıldı Nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan alageyiğin popülasyonu artırılmaya çalışılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen ManavgatBeydiğin Mahallesi Kapan bölgesinde 15 erkek alageyik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Eylül ayında da 15 dişi geyiğin doğaya bırakılacağını ve 7/24 yakından takip edilerek adaptasyonunun sağlanacağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü anavatanı Türkiye olan alageyiklerin sayısının artırılması amacıyla koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat Beydiğin Mahallesi Kapan bölgesine, nesli tükenme tehlikesi altında olan Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonu'nda üretimi gerçekleştirilen 15 erkek alageyik bırakıldı.

15 erkek alageyik
Alageyiklerin bölgeye bırakılması için düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, bölgede 1995 yılına kadar alageyiklerin yaşadığını, günümüzde de zaman zaman rastlandığını belirterek “Bu bölge alageyiklerin yaşaması için her türlü ortamın bulunduğu bir yer. 10 gün önce buraya getirdiğimiz 15 adet erkek alageyiğin bölgede 3 dönümlük alan 2 metre yüksekliğinde tel örgüyle çevrilerek adaptasyon alanı oluşturuldu. Getirilen geyikler burada 10 gün kaldı ve bugün doğaya bırakılıyor. Bölgedeki foto kapanların yanı sıra 6 tane alageyiğe uydu bağlantılı veri aktaran tasma takıldı. Bu tasmalarla telefon çeken her yerden süreci 7/24 yakından takip ediyoruz. Amacımız, nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan alageyiğin popülasyonunun artırılmasıdır” dedi.

Kamil, törene katılan mahalle muhtarlarına da seslenerek, “Burada müdürlüğümüze bağlı görevlilerin yanında en büyük görev siz muhtarlarımıza ve köylülere düşmektedir. Bu geyiklerin korunması konusunda bizlere destek olmalısınız. Bölgeye bugün salınan 15 erkek alageyiğin yanına eylül ayı içerisinde 15 dişi salınacak ve üremeleri sağlanacaktır. İnşallah gelecek yıl bugünlerde alageyiklerin sayısı artacak, kısa bir süre sonra da Antalya turizmine yeni bir çeşit daha katılmış olacaktır. Turistlerin buraya fotoğraf çekmek ve geyikleri görmek amacıyla gelmesiyle bölge halkına ekonomik katkı sağlanacaktır” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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