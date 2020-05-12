Antalya trafiği helikopter ve drone ile denetlendi

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Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 30 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Antalya Karayolları üzerinde 511 Mayıs tarihleri arasında havadan denetim yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 30 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

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