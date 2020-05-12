Gazipaşa ilçesinde hırsızlık yapan 2 şahıs yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde biri otodan hırsızlık yapan ve biri motosiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli yakalandı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Gazi mahallesinde A.Y isimli şahsa ait olan park halindeki araçtan 3 bin 500 TL nakit paranın çalınması sonucu meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, V.U isimli şahsın hırsızlık olayının gerçekleştiren şüpheli şahıs olduğu anlaşıldı. Bahse konu şahıs İstiklal mahallesinde bulunan ikametinin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

V.U isimli şahsın müşteki A.Y.’nin aracından parayı aldığını, pişman olduğunu ve bu parayı iade etmek istediğini beyan etmesi üzerine konu ile ilgili günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi, alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs bahse konu parayı eksiksiz olarak sahibine teslim ederek, ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.



Motosiklet hırsızı da yakalandı

Diğer yandan Cumhuriyet mahallesi Güvenlik Caddesi üzerinde H.A isimli şahsa ait motosikletin çalınması sonucu meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde motosikleti çalan şüpheli şahsın D.B isimli şahıs olduğu anlaşıldı. Şahsın Korubaşı istikametinde motosiklet üzerinde olduğu bilgisi edinildi, görevlileri gören şahıs ara sokağa girdi, dur ikazına uymayarak kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamaca sonucunda motosikletin üzerinden düşerek hafif şekilde yaralanan şüpheli şahıs görevliler tarafından yakalandı. Şüpheli şahsın binmiş olduğu kırmızı renkli motosikletin plakasının üzerinde olmadığı görülmüş ve şase numarasından yapılan sorgulamasında motosikletin bahse konu H.A. isimli şahsa ait çalıntı motosiklet olduğu anlaşıldı.

İşlemleri tamamlanan şüpheli D.B isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sevk edildiği Gazipaşa Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

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