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OSB Başkanı Bahar: “Normalleşme umut verici” Antalya OSB sanayicileri, süreci değerlendirdi

İHA

Antalya OSB sanayicileri, Başkan Ali Bahar önderliğinde video konferans sistemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Korona virüs pandemisinin etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, ekonomik koşulların, kısıtlamaların ve piyasalardaki belirsizliğin halen firmaları zorladığı ancak vaka sayılarındaki düşüş ve buna bağlı olarak bazı kısıtlamaların kaldırılarak hayatın normalleşmeye başlamasının umut verici olduğu kaydedildi.

OSB Başkanı Bahar: “Normalleşme umut verici” Antalya OSB sanayicileri, süreci değerlendirdi

Antalya OSB sanayicileri, Başkan Ali Bahar önderliğinde video konferans sistemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Korona virüs pandemisinin etkilerinin değerlendirildiği toplantıda, ekonomik koşulların, kısıtlamaların ve piyasalardaki belirsizliğin halen firmaları zorladığı ancak vaka sayılarındaki düşüş ve buna bağlı olarak bazı kısıtlamaların kaldırılarak hayatın normalleşmeye başlamasının umut verici olduğu kaydedildi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Ali Bahar, Bölge sanayicileri ile video konferans sistemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Sanayicilerin sektörlerine göre gruplar halinde katılım gösterdiği toplantı, 2 ayrı oturumda yaklaşık 4 saat sürdü. Korona virüs pandemisinin etkilerinin değerlendirildiği toplantı kapsamında Bölge Yönetim Kurulunun sürdürdüğü çalışmalar ve pandemiye karşı alınan önlemler hakkında sunumlar yapıldı. Antalya OSB sanayicileri Bölge Müdürlüğü tarafından bedelsiz olarak sunulan dezenfektasyon hizmeti ve maske dağıtımı için Başkan Bahar ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Pozitif vaka görülmedi
Bölge Müdürlüğü önderliğinde tüm fabrikalarda, ilgili bakanlık ve Antalya Valiliği tarafından alınan önlemlerin tavizsiz uygulandığını belirten Bahar, “Bu sıkı disiplin sayesinde Bölge firmalarımızda pozitif vakaya rastlanmadı, dolayısıyla da üretim durmadı. Sayın Valimiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde üretimine devam etmek isteyen firmalarımızı istisna kapsamına alarak üretimin sürmesine destek oldu. Çalışanlarımız, önlemlere harfiyen riayet ederek ne kendilerinin ne çalışma arkadaşlarının sağlığını tehlikeye atmadı. Hastalıktan korunmak için herkesin eve kapandığı zor bir dönemde, iş başı yapıp üretmeye devam ettiler. Sanayicilerimiz hayatın durduğu, belirsizliğin ve tedirginliğin üst seviyede olduğu bir dönemde çalışmaktan ve üretmekten hiç vazgeçmedi. Tüm riskleri alarak, tedarik ve üretim zincirinin kırılmamasını sağladılar. Tüm bu özveri sayesinde Antalya OSB salgından en az etkilenen OSB’lerden biri oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Normalleşme umut verici”
Son 2 ay içerisinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren sanayiciler ise özellikle Mart ayının en zor dönem olduğunu, hastalığa yakalanma ve işsiz kalma tedirginliğinin çalışanlarda motivasyon kaybı oluşturduğu, sürecin kontrol altına alınması ile tedirginliğin azaldığını, ekonomik koşulların, kısıtlamaların ve piyasalardaki belirsizliğin halen firmaları zorladığını belirtti. Turizmde yaşanacak gelişmelerin kent ekonomisindeki gidişatın belirleyicisi olacağı vurgulanırken, vaka sayılarındaki düşüş ve buna bağlı olarak kısıtlamaların kaldırılıp hayatın normalleşmeye başlamasının umut verici olduğu kaydedildi.

Sanayiciye tam destek
Antalya OSB Yönetiminin ve Bölge Müdürlüğü çalışanlarının firmalara sağladığı desteğin azımsanmayacak derecede önemli olduğuna dikkat çeken sanayiciler, özellikle maske dağıtımı ile fabrikaların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasının firmaların elini güçlendirdiğini ifade etti. Uluslararası bir markanın Antalya OSB’deki tesisinin yetkilisi, ‘Antalya dışında 4 şehirde daha üretim tesisimiz var. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sadece Antalya OSB’deki firmamız üretimine devam edebildi. Bu imkanı sağlayan Başkanımıza ve Sayın Valimize teşekkür ederiz” dedi.

“Bunu da aşacağız”
Antalya OSB sanayicilerinin büyük bir aile olduğunu ve zor zamanlarda kenetlenerek birbirlerine sahip çıktıklarını belirten Başkan Bahar, “Son 5 yılda uçak krizi, 15 Temmuz ihaneti, kur krizi, ardı ardına yapılan seçimler gibi birçok olağanüstü durum ile karşı karşıya kaldık. Her defasında da birbirimize destek olup süreçten ya en az kayıpla ya da zarar görmeden bazen de güçlenerek çıktık. Pandemiyi de el birliği ile atlatıp daha güçlü bir Türkiye yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğimize inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

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