Aracın 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı hafif ticari araç, motosiklete çarptı. Aracın yaklaşık 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Aydın Kaya (50) yaşamını yitirirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Kaza, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi'nde meydana geldi. Nuri Utku Demir, kullandığı 07 MVZ 41 plakalı hafif ticari araçla ışık ihlali yapınca Aydın Kaya yönetimindeki BFV 31 plakalı motosiklete çarptı. Ticari aracın yaklaşık 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü Kaya, yaralandı. Çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aydın Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Nuri Utku Demir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.<br>Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kaya'nın ışıkta beklemesi, ışığın yanması üzerine hareket etmesi, kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın motosiklete çarpıp, metrelerce sürüklemesi yer aldı.<br>SÜRÜCÜNÜN SERBEST KALMASINA TEPKİ<br>Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran Gülseren Kaya, sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Eşi Aydın Kaya'nın her zaman kurallara uyduğunu belirten Gülseren Kaya, "Buna kaza demek yanlış olur, resmen cinayet. Eşim gayet nizami bir şekilde ışıkta bekliyor. Yanınca da karşıya geçmek isterken kaza oluyor. Eşimi tam 50 metre sürükleyip, ölümüne neden olmuş. Yeniden gözaltına alınıp, tutuklu yargılanmasını istiyorum" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-13 12:57:45<br>

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