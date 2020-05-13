Günler sonra dışarı çıkan lösemi hastası Öykü Arin: En mutlu günüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Günler sonra dışarı çıkan lösemi hastası Öykü Arin: En mutlu günüm

DHA

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında çocuklara verilen izni anne ve babasıyla evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynayarak değerlendirdi. Günler sonra dışarı çıkma heyecanını oynayıp, koşarak yaşayan Öykü Arin, "Bugün en mutlu günüm" dedi. İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce...

Günler sonra dışarı çıkan lösemi hastası Öykü Arin: En mutlu günüm

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da lösemi tedavisi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında çocuklara verilen izni anne ve babasıyla evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynayarak değerlendirdi. Günler sonra dışarı çıkma heyecanını oynayıp, koşarak yaşayan Öykü Arin, "Bugün en mutlu günüm" dedi.<br>İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı.<br>'EN MUTLU GÜNÜM'<br>Günlerdir evde vakit geçiren Öykü Arin, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün çocuklara tanınan 4 saatlik izin süresini oturduğu sitenin bahçesinde anne ve babasıyla geçirdi. Bahçede koşan, anne ve babasıyla keyifli vakit geçiren Öykü Arin'i, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ziyaret etti. Aileye çiçek veren Başkan Uysal, Öykü Arin'e de Türk bayraklı rüzgar gülü hediye etti. Öykü Arin, rüzgar gülüyle site bahçesinde koşup, sokağa çıkma kısıtlamasında kendisine tanınan dışarı çıkabilme süresinin tadını çıkardı. Annesi ve babasıyla oyunlar oynayan Öykü Arin, "Bugün benim en mutlu günüm" dedi.<br>Karantina sürecinde hastaneye gitmemeyi tercih ettiklerini dile getiren Eylem Şen Yazıcı, evlerine gelen hemşire yardımıyla tahlillerin hastaneye götürüldüğünü aktardı. Öykü Arin'in tedavi sürecinin doktorlarının öngördüğü gibi devam ettiğini aktaran Eylem Şen Yazıcı, "Her şey bizim için 5 yıl sonra bitecek. Bu süreçte ilik naklinin uyum sağlamaması durumu gibi, tekrar etme riskine karşı donör arayışı devam ediyor. Kök hücre bağışı hayat kurtarır. Çağrım herkese 'Tüm Öyküler için donör olun.' Öykü evde neşeli, oyunlar oynuyor eğleniyoruz. Bizim için sokağa çıkmak çok keyifli eğlenceli oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-05-13 15:11:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da çocuklar 4 saatlik iznin keyfini denizde çıkardı Plajlar ve deniz bugün çocuklara ev sahipliği yaptı Gönüllerince yüzüp eğlendiler
YEREL HABERLER Alanya'da çocuklar 4 saatlik iznin keyfini denizde ...
Başkan Böcek’ten çocuklara oyuncak sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Böcek’ten çocuklara oyuncak sürprizi
Sokağa çıktılar, inemedikleri sahilin, giremedikleri denizin fotoğrafını çekmekle yetindiler Dünyaca ünlü sahilde 0-14 yaş grubu çocuklar ve aileleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti "Uzaktan izlemek de mutlu ediyor"
YEREL HABERLER Sokağa çıktılar, inemedikleri sahilin, giremedikleri ...
40 gündür evde olan çocuklar soluğu Manavgat Irmağı'nda aldı Evden çıkıp Manavgat Irmağı'nda yüzen çocuklara polis müdahale etti Sudan çıkartılan çocuklar evlerine gönderildi
YEREL HABERLER 40 gündür evde olan çocuklar soluğu Manavgat ...
'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER 'Denize gireceğim' deyip kaybolan doktorun cansız ...
Minik Öykü’den ‘donör ol’ çağrısı Öykü Arin, maskesini eldivenini giyip sitenin bahçesinde güzel havanın tadını çıkardı Belediye Başkanı Ümit Uysal, Öykü Arin’i ziyaret edip rüzgar gülü verdi
YEREL HABERLER Minik Öykü’den ‘donör ol’ çağrısı Öykü Arin, ...
Antalya'da 7 gündür kayıp olan doktorun cesedi bulundu 'Yüzmeye gidiyorum' deyip evden ayrılmış bir daha haber alınamamıştı Ceset baba tarafından teşhis edildi
YEREL HABERLER Antalya'da 7 gündür kayıp olan doktorun cesedi ...
Altınova’da yollar açılıyor
YEREL HABERLER Altınova’da yollar açılıyor
Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu (2)
YEREL HABERLER Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu (2)
Taksi ve taksi durakları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Taksi ve taksi durakları dezenfekte edildi
Tütüncü, “Gülveren Projesi, Kepez’e değer kazandıracak”
YEREL HABERLER Tütüncü, “Gülveren Projesi, Kepez’e değer ...
Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu
YEREL HABERLER Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu
Parklar gerçek sahipleriyle buluştu, Antalya çocuklarla şenlendi 40 gün sonra gelen izin sonrası saatler 11.00’i gösterince çocuklar parklara gelerek gönüllerince eğlendi 4 yaşındaki minik çocuk sevincini “Göbek attık” sözüyle anlattı Anne Leyla Ünal: “Parka gidebileceğiz deyince, o enerjiyle sabah erkenden uyandılar”
YEREL HABERLER Parklar gerçek sahipleriyle buluştu, Antalya ...
Aracın 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Aracın 50 metre sürüklediği motosikletin sürücüsü ...
Muratpaşa, çocukları rüzgar gülleriyle karşıladı
YEREL HABERLER Muratpaşa, çocukları rüzgar gülleriyle karşıladı
Yasağı ihlal eden 84 yaşındaki sürücü, kamyonetiyle trafiği karıştırdı
YEREL HABERLER Yasağı ihlal eden 84 yaşındaki sürücü, kamyonetiyle ...
Bakanlık müfettişleri uydu üzerinden ve sahada tespit etti, belediye yıkıma başladı Turizm merkezi Kaş’ta kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Bakanlık müfettişleri uydu üzerinden ve sahada tespit ...
Kaş Ova'ya spor salonu
YEREL HABERLER Kaş Ova'ya spor salonu
ASAT, su faturalarıyla ilgili TÜKODER’i bilgilendirdi
YEREL HABERLER ASAT, su faturalarıyla ilgili TÜKODER’i bilgilendirdi
Antalya’da 84 yaşındaki adam kamyonetiyle trafiği bir birine kattı 3 bin 150 Tl ceza kesilip ehliyetine el konuldu, kamyonet bir yakınına teslim edildi Yasak tanımayan yaşlı adam: “Hastayım doktora geldim, buraya”
YEREL HABERLER Antalya’da 84 yaşındaki adam kamyonetiyle trafiği bir ...
OSB Başkanı Bahar: “Normalleşme umut verici” Antalya OSB sanayicileri, süreci değerlendirdi
YEREL HABERLER OSB Başkanı Bahar: “Normalleşme umut verici” Antalya ...
Antalya'da pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor
YEREL HABERLER Antalya'da pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor
Antalya’da geçen yıl 30 bin 438 bebek dünyaya geldi TÜİK, doğum istatistiklerini açıkladı
YEREL HABERLER Antalya’da geçen yıl 30 bin 438 bebek dünyaya ...
Tarım teşvikine fırsatçı uyarısı Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin: "Tarımla hiç alakası olmayanlar teşvik için üreticiliğe başlıyor"
YEREL HABERLER Tarım teşvikine fırsatçı uyarısı Aksu Üreticiler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X