Döşemealtı’nda çocuklar park ve meydanlara koştu

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Döşemealtı’nda da aylardır evlerinden çıkamayan 014 yaş arası çocuklar bugün verilen 4 saatlik izin ile meydanları, park ve oyun alanlarını doldurdular.

Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle yaklaşık 40 gündür evden çıkamayan 14 yaş altı çocuklar bugün 4 saatliğine de olsa özgürlüğün tadını çıkarttılar. Antalya’nın merkez İlçesi Döşemealtı’nda 40 günün sonun da 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına müsade edilen çocuklar Belediye önündeki Kent Meydanı’na akın ettiler.

Aileleriyle birlikte kent meydanına gelen çocuklar yanlarında getirdikleri bisikletlerinin, kay kaylarının, ve akülü araçlarının tadını çıkartıp rahatlama imkanı buldular. Annebabaları kontrolünde park ve bahçelere de akın eden çocuklar, güneşli havanın keyfini yaşadı. Çocuklar ve aileleri salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat ederken bazı çocuklar yüzlerine taktıkları maskeler ile oynamayı tercih ettiler.

Sokağa çıkmayı özlediklerini söyleyen çocuklar, güneşli havanın da pozitif etkisiyle 4 saati yorulmadan oynayarak geçirdiler.

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