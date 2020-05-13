Antalya'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu (3)

<br>ALANYA'DA ÇOCUKLAR SAHİLE İNDİ<br>Alanya'da sokağa çıkma izni sonrası 0-14 yaş grubu çocuklar sahillere akın etti. Parkların kapalı olması nedeniyle evlerinin yakınında bulunan alanlara ve sahillere giden çocuklar, aileleriyle vakit geçirdi. Denize giren çocuklar, sahilde oyunlar oynadı.<br>'PARKLAR KAPALI OLDUĞU İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM'<br>Yasakların ardından ilk kez dışarı çıkabilen çocuklardan 9 yaşındaki Rabia Ela Şahin, en çok okulunu özlediğini söyledi. Şahin, "Yasak gelince dışarı hiç çıkamadım. Yasak bitince ablamla biraz dolaşmaya geldim. Biraz sıkıldık ve dinlendikten sonra sahilde deniz kabuğu toplamaya geldik. Kendimi iyi hissediyorum ama parklar kapalı. Ben parka gitmek istiyordum ama arkadaşlarım, 'Şu an parklar kapalı' dedi, ben de çok üzüldüm. En çok okulu özledim. Derslerimi yapmayı özledim" dedi.Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-13 16:46:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.