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Mikrocerrahi artık Finike’de yapılıyor

İHA

Finike Devlet Hastanesi'nde mikrocerrahinin yapıldığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Op. Dr. İlker Kasu, mikrocerrahi operasyon yapılan bir hastanın ciddi fıtık basısını ortadan kaldırdıklarını söyledi. Kasu, "Yeni gelişmelerin ışığında mikrocerrahi teknikler ile biz Finike Devlet Hastanesi olarak halkın korkularını en aza indirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Mikrocerrahi artık Finike’de yapılıyor

Finike Devlet Hastanesi’nde mikrocerrahinin yapıldığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Op. Dr. İlker Kasu, mikrocerrahi operasyon yapılan bir hastanın ciddi fıtık basısını ortadan kaldırdıklarını söyledi. Kasu, "Yeni gelişmelerin ışığında mikrocerrahi teknikler ile biz Finike Devlet Hastanesi olarak halkın korkularını en aza indirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Finike Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Op. Dr. İlker Kasu, yenilenen özel Mikroskop cihazı ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Hastanede son teknoloji ile yenilenen ameliyat mikroskobuyla mikrocerrahi operasyonları yapılmaya başlandığını ifade eden Kasu, “Bu teknik, ameliyat riskini en aza indirdiği gibi daha küçük bir kesi sayesinde hastanın iyileşme süreci olumlu etkilenmektedir. Mikrocerrahi hastanemizde artık yapılmaktadır. Hastalarımızın Antalya’ya gitmesine gerek kalmamıştır. Bu teknikle görüntü 10 ila 40 kat arası büyütülmektedir. Anatomik yapıların özel mikroskop ışığı altında aydınlatılmasıyla sinir, damar ve yumuşak doku birbirinden net olarak ayrıldığı için bu ameliyatlar da halkın çok korktuğu, “Ameliyatta sinirim kesilirse felç olurum” endişesi çok azalıp önemsenmeyecek seviyeye düşer” dedi.
MR tetkiki ve nörolojik muayene ile hastanın risklerinin mevcut olup olmadığının değerlendirildiğini aktaran Kasu, “Hastada bel ya da boyun fıtığına bağlı kolayak bileğinde güçsüzlük ve his kaybı ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda hastanın 72 saat içinde ameliyat edilmesi gerekmektedir. Hatta ilerleyen tablolarda kas erimeleri ve ağır duyu kayıpları gelişmektedir” diye konuştu.

Acil ameliyata aldıkları bir hastaya mikrocerrahi operasyonu yaptıklarını anlatan İlker Kasu, şu ifadeleri kullandı:
“Hastamızın ilk şikayetleri 14 gün öncesinde ayak bileğinde güçsüzlük ve bacağa vuran ağrı olarak ortaya çıkmış. 14 gün sonunda hastanemize başvuran hastamızın yüzde 80 oranında güç kaybı mevcuttu. Çok geç bir başvuru olmasına rağmen hastamızın tablosunun daha da kötüleşmemesi adına hastamızı acilen ameliyata aldık. Ciddi fıtık basısını ortadan kaldırıp ameliyat sonrası uygun egzersizler ile tedavisini düzenledik. Hastamız kaybettiği güç kaybının en az yarısını geri alıp ayağının güçlendiğini ilerleyen günlerde göreceğiz. Keşke ilk şikayetleri başladığı andan sonraki 72 saat içerisinde bu ameliyat yapılsaydı. Yeni gelişmelerin ışığında mikrocerrahi teknikler ile biz Finike Devlet Hastanesi olarak halkın korkularını en aza indirmeyi amaçlıyoruz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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