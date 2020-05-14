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Antalya'ya, 2020'de 5 milyon 300 bin turist tahmini

DHA

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, koronavirüs nedeniyle duran turizmin Antalya'da, 15 Haziran'da başlaması durumunda, en iyi ihtimalle yıl sonuna kadar 5 milyon 300 bin turistin gelebileceğini söyledi. Bu yıl ocak ve şubat aylarına rekorlarla başlayan turizm sektörünün yeni rekor beklentisi, koronavirüs nedeniyle mart ayından itibaren otellerin kapanmasıyla yok oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda, iç ve dış turizmde hareketliliğin haziran ayı içinde veya temmuz ayı itibarıyla...

Antalya'ya, 2020'de 5 milyon 300 bin turist tahmini

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, koronavirüs nedeniyle duran turizmin Antalya'da, 15 Haziran'da başlaması durumunda, en iyi ihtimalle yıl sonuna kadar 5 milyon 300 bin turistin gelebileceğini söyledi.<br>Bu yıl ocak ve şubat aylarına rekorlarla başlayan turizm sektörünün yeni rekor beklentisi, koronavirüs nedeniyle mart ayından itibaren otellerin kapanmasıyla yok oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı kararlar doğrultusunda, iç ve dış turizmde hareketliliğin haziran ayı içinde veya temmuz ayı itibarıyla başlaması bekleniyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, 15 Haziran itibarıyla turizmin başlaması durumunda hangi ülkeden kaç turist gelebileceğine ilişkin bir rapor hazırladı. Herkesin 'Bu sezon turist gelir mi, gelirse ne zaman ve ne kadar gelir' sorusunun cevabını merak ettiğini belirten Yavuz, bu sorunun, cevaplanması en zor soru olduğunu ifade ederek, "Bugünlerde cevaplanması en zor soru. Bu bağlamda sorumluluk sahibi turizmci ve kanaat önderlerinin daha özenli ve hassas olmalarını ümit ediyorum. Zira şu günlerde yüz binlerce insan onların ağzından çıkan bir iki kelimeye bakıyor. Bu kadar bilinmeyenin olduğu dönemde bir sonuç çıkarmak, tahminde bulunmak çok zor" dedi. <br>'AKDENİZ'DE ÖZELLİKLE TÜRKİYE VE YUNANİSTAN GÜNDEME GELECEK'<br>Ay ay verileri ve ülkeleri, o ülkelerdeki karar ve uygulamaları da gözeterek, tahmini bir çalışma yaptığını anlatan Yavuz, "Çalışmamda Almanya'nın seyahat yasağının 14 Haziran'da biteceği, önce Almanya içi seyahatlerin başlayacağı, ardından yakın ülkelerin dolacağı ve yaz ortasından sonra Akdeniz bölgesinin özellikle Yunanistan ve Türkiye'nin gündeme geleceğini öngördüm" dedi.<br>EN ÇOK RUSYA'DAN TURİST BEKLENİYOR<br>Yavuz'un yaptığı çalışmaya göre bu yılki tahmini turist rakamları şöyle:<br>"Rusya 2 milyon 436 bin kişi, Almanya 1 milyon 69 bin kişi, Ukrayna 309 bin kişi, İngiltere 195 bin kişi, Polonya 188 bin kişi, BDT ülkeleri 155 bin kişi, İskandinav ülkeleri 154 bin kişi, Romanya 142 bin kişi, ÇekyaSlovakya 139 bin kişi, Avusturya 40 bin, Belçika 56 bin, Fransa 14 bin, Hollanda 94 bin, İsviçre 37 bin, Orta Doğu 64 bin, Baltık ülkeleri 90 bin, Macaristan 21 bin, Sırbistan 18 bin, Adriyatik ülkeleri 20 bin, Kosova 14 bin kişi."<br>AĞUSTOS, EYLÜL VE EKİM, EN YOĞUN AYLAR OLABİLİR<br>Aylara göre de tahminde bulunan Recep Yavuz, haziranda 299 bin, temmuzda 400 bin, ağustosta 1 milyon 713 bin, eylülde 1 milyon 533 bin, ekimde 1 milyon 102 bin, kasımda 167 bin, aralıkta 83 bin kişi olmak üzere genel toplamda 5 milyon 300 bin turist gelebileceğine işaret etti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-05-14 08:07:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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