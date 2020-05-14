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MZO Başkanı Metin: "Çiftçimiz üretmeye devam etti" "Tüm ülkelerin zarara uğradığı bu süreçte durumu fırsata çevirebilir, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda ambarı olabiliriz"

İHA

Manavgat Ziraat Odası (MZO) Başkanı Rasim Metin, korona virüsle mücadele sürecinde, tüm kesimlere "evde kal" çağrısı yapılırken, gıda arzında kesinti yaşanmaması için çiftçilerin üretime devam ettiğini söyledi.

MZO Başkanı Metin: "Çiftçimiz üretmeye devam etti" "Tüm ülkelerin zarara uğradığı bu süreçte durumu fırsata çevirebilir, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda ambarı olabiliriz"

Manavgat Ziraat Odası (MZO) Başkanı Rasim Metin, korona virüsle mücadele sürecinde, tüm kesimlere “evde kal” çağrısı yapılırken, gıda arzında kesinti yaşanmaması için çiftçilerin üretime devam ettiğini söyledi.
Manavgat Ziraat Odası (MZO) Başkanı Rasim Metin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarımın ve çiftçilerin öneminin salgınla mücadele sürecinde daha iyi anlaşıldığını vurguladı. Korona virüsle mücadelenin kahramanlarından birinin de çiftçiler olduğunu belirten Metin, “İçinde bulunduğumuz süreç gösterdi ki her zaman önemini koruyan tarım sektörü daha da önem kazanacak. Üreticilerimizi daha fazla destekler, sektörün yapısal sorunlarını çözersek tüm ülkelerin zarara uğradığı bu süreçte durumu fırsata çevirebilir, içinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda ambarı olabiliriz" dedi.

"Çiftçimiz Türkiye’yi beslemeye çalışıyor"
Antalya ve Manavgat’ın 2 T ile anıldığını, bunlardan birinin turizm diğerinin ise tarım olduğunun altını çizen Metin, “Bu iki sektör de çok önemli. Maalesef dünyada korona virüsü çıktı, bir pandemi oluştu. Turizm kötü etkilendi, oteller sezonu açamadı ama bakıyorsunuz yanında arazide çiftçimiz karpuz ekiyor, üretim yapıyor. Çiftçimiz pandemi sürecinde fedakarlık göstererek üretmeye devam etmiş, vatandaşlarımıza gıda sıkıntı yaşatmamıştır. Özellikle üreticilerimiz, çiftçimiz, ülkemiz için üretmeye devam etmiştir. Bizim çiftçimiz önce Antalya’yı daha sonra Türkiye’yi beslemeye çalışıyor" diye konuştu.
Çiftçilerin, tüm zorluklara göğüs gererek, tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında, ağılında üretmeye devam ettiğini belirten Metin, bu gayretin karşılıksız kalmaması gerektiğini ifade etti.

"Çiftçimiz kazanırsa ülke kazanır"
Üretimin artarak devam etmesi için çiftçilerin yeterli gelir elde etmesinin önemine işaret eden Metin, üretimin artması için çözüme kavuşturulması gereken başlıca sorunları sıralayarak şunları söyledi:
“Gübre, mazot, elektrik, ilaç, yem gibi girdiler ile sulama ücretlerindeki artış tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Girdi fiyatları makul seviyelere çekilmelidir. Yatçılara, balıkçılara verilen indirimli uygun mazotu, çiftçilerimiz içinde istiyoruz. Yine elektrik fiyatları çiftçimizi üzüyor. Eskiden tarım elektriği sulama abonelikleri yüzde 32 indirimliydi. Ama şu an neredeyse ev elektriğinden yüksek görünüyor. Bunların düşürülmesini istiyoruz. Yine çiftçilerimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları ile elektrik, sulama, BAĞKUR primleri gibi borçlarının faizsiz olarak uzun vadeli yapılandırılmasını talep ediyoruz. Tarımda ülkemizin içinde bulunduğu bölgenin yıldızı olacağına yürekten inanıyorum. Yeter ki ülkemizin tarımdaki potansiyeli harekete geçirilsin. Çiftçimiz kazanırsa ülke kazanır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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