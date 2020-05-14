Antalya’da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Antalya'da sahte içki sevkiyatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2.002 litre sahte etil alkol, 4 bin 700 adet sahte etiket, 210 adet çeşitli markalarda alkol kiti (aroma) ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sahte içki üretimi yaparak bu içkileri piyasaya süren şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışmalarda, bir kamyonetle sahte alkol sevkiyatı yapılacağı bilgisi elde edildi. Yapılan araştırmalarda, Sinan mahallesinde bulunan bir depo önüne bahse konu kamyonetin park ettiğinin ve içerisinde sahte alkol olduğu değerlendirilen malzemelerin depoya taşındığının görülmesi üzerine depoda ve kamyonette arama yapıldı. Aramada, 2.002 litre sahte etil alkol, 4 bin 700 adet sahte etiket, 210 adet çeşitli markalarda alkol kiti (aroma) ele geçirildi.

Olayla ilgili H.K. ve A.B. isimli şahıslar yakalanarak haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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