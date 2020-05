DTO’nun girişimleriyle G Marina Kemer'de yatçılara büyük indirim

G Marina Kemer, Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi’nin girişimleri ile Korona virüs nedeniyle etkilenen yatçılar için bağlama ücretlerinde indirime gitti. 2020 yılı için Deniz Ticaret Odası (DTO) Üyesi olan yatçılara büyük bir indirim uygulayan G Marina, yıllık ödemelerde yüzde 40 indirime giderken, dört taksitle ödeme yapacak yatçılara da yüzde 30 indirim uygulayacak.

Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve DTO Yönetim Kurulu Danışmanı Hüsnü Çöllü, G Marina Kemer’de, Marina Genel Müdürü Levet Tokaç ve yatçılar ile bir araya geldi. Yatçılara uygulanacak olan indirim konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Çetin, zor bir süreçten geçtiklerini ve bu süreçte G Marina’nın yatçılara gösterdiği ilgiye ve desteğe teşekkür etti. Başkan Ahmet Çetin, “Öncelikle G Marina müdürümüz Levent Tokaç’a huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. G Marina olarak yatçılarımız için yapabilecekleri her şeyi yaptıklarını ilettiler. Bizleri kırmadılar ve isteklerimizi dikkate aldılar. Üyemiz olan yatçılarımız için onları çok rahatlatacak bir indirim uyguladılar. Burası özel bir marina. Bu tarz bir indirim Ege ve Akdeniz kıyılarındaki marinalarda dahi yok” dedi.



"DTO olarak her zaman yanınızdayız"

Çetin, 27 Mayıs’ta yüzde 50 kapasite ile deniz trafiğinin açılmasını ve sonraki aşamada dış turizmin açılması ile normale dönülmesini beklediklerini söyleyerek, "Bu arada Ticari Tekneler yüzde 90 kapasite ile çalışılacak. Deniz Ticaret Odası hepimizin odası. Sizler için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerde her zaman yanınızdayız" diye belirtti.



"Yatçılar olarak sahipsiz değilsiniz"

G Marina Genel Müdürü Levet Tokaç ise yaptığı açıklamasında, bir aile ortamında olduklarını ifade ederek, “Öncelikle biz bir aileyiz, bunu belirtmek istiyorum. Bu konuda Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Kıran Başkanımıza çok teşekkür etmek isityotum. Vekil olarak Hüsnü Çöllü Başkanımız ve Antalya Şube Başkanımız Ahmet Çetin’in büyük çabaları oldu. Yatçılar olarak sahipsiz değilsiniz. Ahmet Başkanımızın sizlerin adına büyük gayreti var. Biz birlikte burada hem güzel günleri hem de zor günler gördük.Şu anda zor günlerden geçiyoruz. Hepimiz turizmciyiz. Pamuk ipliğine bağlı turizmde önümüzdeki dönemde sıkıntıların yaşanacağı görülüyor. Burası devletin özelleştirmeden tahsis ettiği bir marina. Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanımız Ahmet Çetin’in talepleri doğrultusunda Marina’nın sahibi Sayın Sarp Aral Bey ile görüştük. Teklifi son hale getirdik. Burada beraberliğimiz hep devam edecek. Çalışmalarımız neticesinde, özellikle Ticari tekneler DTO üyesi olmak kaydıyla peşin ödemek yapılırsa yüzde 40 indirim uygulayacağız. Peşin ödeyemeyenlere de yüzde 30 indirim yapıp dört takside böleceğiz. Bu dört taksitin ilkini alıp kalan üç taksiti de kış dönemine doğru almayı planladık. 35 yıldır bu marinadayım. Tabii ki zamları çok gördük ama bu kadar büyük bir indirimi görmedim. Bu indirim size ve Odamıza olan bir saygıdır” ifadelerinde bulundu.



"Böyle bir indirim görülmedi"

DTO Yönetim Kurulu Danışmanı Hüsnü Çöllü de yapığı açıklamasında, “Marina Müdürümüz gereğini yapacağız demişti ve bugün görüyoruz ki gereği yapılmış. Belki şu anda bu ortamda daha çok artı destekler bekleneblir ama bugüne kadar hiçbir marina şu an yapılan indirimi yapmadı” dedi.

Toplantıya katılan yatçılar da teşekkürlerini dile getirerek, G Marina ve DTO Antalya Şubesi’ne ilgi ve destekleri için teşekkürlerini sundular.

