Karla kaplı Göktepe Yayla Yolu açılıyor

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Antalya’da Mayıs ayında 30 derece hava sıcaklığı yaşanırken yaylalarda ise karla mücadele ediliyor. Büyükşehir ekipleri Akseki’nin Göktepe yaylasında 5 metreyi bulan karlı yolları açmak için çalışıyor.

Turizm kenti Antalya’da hava sıcaklıkları 30 dereceyi bulurken, yaz sezonu hazırlıkları da devam ediyor. Mayıs Ayı ile birlikte sıcaklıkların arttığı Antalya’nın yaylalarında ise şaşırtan görüntüler yaşanıyor. Akseki’nin Göktepe yaylasında 5 metreyi bulan karla kaplı yollar ulaşımda zor anlar yaşatıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Manavgat ve Aksekililerin yaz aylarında sık kullandığı Göktepe Yayla yolunun karla kaplı kısmını açmak için çalışıyor. Büyükşehir ekiplerinin 5 metreyi bulan karlı yolu açmak için çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kar kalınlığı nedeniyle bazen iş makineleri bile görünmez duruma gelebiliyor. Uzun zamandır karla kapalı olan Göktepe yayla yolu ekiplerin hummalı çalışması sonucu vatandaşların ulaşımına açılacak.

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