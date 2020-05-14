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Atatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişimindeki kavşak genişliyor

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak için Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişiminde kavşak düzenleme ve genişletme çalışması yapıyor.

Atatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişimindeki kavşak genişliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak için Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişiminde kavşak düzenleme ve genişletme çalışması yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı İlçesinin ana arter yolu olan Atatürk Bulvarı üzerinde çeşitli dokunuşlar yaparak trafiğin rahatlaması yönünde kalıcı çözümler üretiyor. Geçtiğimiz aylarda İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı ile Carrefoursa Kavşağı arasındaki yolu 2.5 metre genişletme çalışması yapılmıştı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Atatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişiminde kavşak düzenleme ve genişletme çalışması başlattı. Kent içi trafiğin yoğun olduğu bölgelerden biri olan bulvar üzerindeki çalışmalar sonrasında bölgedeki trafik akışı rahatlamış olacak.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulaşım Ana Planı çerçevesinde UKOME Genel Kurulu kararına göre trafiği rahatlatmak amacıyla yapılan yol genişletme ve kavşak düzenleme çalışmalarının Ramazan Bayramı Öncesine kadar bitirilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında, 11 kamyon, bir ekskavatör, bir freze, bir süpürge aracı, bir arazöz ve 39 personel gece ve gündüz hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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