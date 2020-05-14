Anız yakma dönemi başladı Tespit edilene idari para ceza uygulanıyor

Antalya'da anız yakma sezonu bu yıl erken başladı.

İnsan ve diğer canlıların sağlığı, toprak kalitesi, çiftçi geliri, iklim değişimleri yönünde son derece zararlı olan anız yakma işleminin önüne geçilemiyor. Üreticiler tarlada kuruyan ayrık otlardan kurtulmak için başlattığı anız yakımı, yapılan tüm uyarılara rağmen devam ediyor. Serik'te her yaz mevsiminde olduğu gibi anız yakma olayı bu yıl da alınan onca önlem ve yapılan tüm müdahalelere rağmen sezonu erken açtı. Mayıs ayı sonundan itibaren başlayan anız yakma dönemi Ekim ayına kadar devam ediyor. Üreticiler, hasat sonrasında yerde kalan bitki köklerini ve kalıntılarını yakarak bir sonraki ekim için tarlalarını hazırlamaya çalışırken, yaktıkları ateş ile ormanları da tehdit ediyor, duman ve kül altında bırakıyor.

Yapılan uyarı ve bilgilendirme toplantısına rağmen devam eden anız yakma olayı sonrası, tarlasını ateşe verenlere yakalanmaları durumunda idari para cezası veriliyor.

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