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Kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına uyarı broşürü bıraktılar. Manavgat Emniyeti’nden Engelliler Haftası farkındalığı

İHA

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına uyarı broşürü bıraktı.

Kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına uyarı broşürü bıraktılar. Manavgat Emniyeti’nden Engelliler Haftası farkındalığı

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına uyarı broşürü bıraktı.
Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, engellerin ortadan kaldırılması amacıyla vatandaşlara broşür dağıtıp bilgilendirmelerde bulunurken kaldırımlarda özellikle de engellilerin geçebileceği yerlerde park halindeki araçların camlarına broşür bıraktı.
Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını günlük yaşantılarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Hepimiz birer engelli adayıyız, yapacağımız küçük dokunuşlarla engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırabiliriz’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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