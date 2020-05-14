Bagajında mangal yakılan 'teras'lı aracın sahibi ile sürücüye para cezası

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, üzerine 'teras' kurulup, bagaj kısmında mangal yakılan otomobil ile caddelerde gezen sürücü Mehmet Şahin ve araç sahibi Murat Tokmak'a 6 bin liralık para cezası uygulandı. Otomobil, otoparka çekilirken Tokmak, "İçkim yok, kumarım yok. Ben de böyle para harcıyorum" dedi.<br>Antalya'da otomobil aksesuarı satan Murat Tokmak, satın aldığı otomobilin tavanını keserek, bu bölüme tahtadan 'teras' çıktı. Bagaj kısmına ise mangal monte eden Tokmak, araçta bazı düzenlemeler yaptı. Aracın üzerindeki terasa 2 kişi çıkarken, bagaja montajını yaptığı mangalda etleri pişiren Tokmak, trafiğe çıktı. Sürücü Mehmet Şahin ile Murat Tokmak, 10 dakika cadde ve sokaklarda tur attı.<br>Görüntülerin sosyal medya yayınlanıp, haber de yapılmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Radar ekipleri, sürücü Mehmet Şahin ve araç sahibi Murat Tokmak'a ulaştı. Gezinti sırasında çekilen fotoğrafları gösteren polis, bu kişilerin kendileri olup olmadığını sordu. Polisin sorusuna olumlu yanıt veren Şahin ve Tokmak'a toplam 6 bin lira ceza kesilirken, araç da trafik otoparkına çekildi. Polisin elindeki görüntüleri izleyen Murat Tokmak, "Çok yakışıklı çıkmışım" dedi.<br>Daha önce de içine havuz yaptığı otomobile polisin el koyduğunu ve 2 bin 500 lira ceza kesildiğini söyleyen Tokmak, "Devletin kestiği parmak acımaz. Cezamız neyse öderiz. Biz bunu eğlenmek için çekmiştik. Yeteri kadar eğlendik. İçkimiz yok, kumarımız yok. Biz de böyle para harcıyoruz" diye konuştu.<br>Murat Tokmak, başka projelerinin de olduğunu söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-14 14:30:35<br>

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