Büyükşehir’den “Psikolojik Destek Hattı”

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle kaygıları artan, endişe ve korku yaşayan vatandaşlar için ‘Psikolojik Destek Hattı’nı kurdu. Büyükşehir Belediyesi’nin Aile Danışma Merkezleri’nde görevli uzman psikologlar Destek Hattı’nı arayan vatandaşlara kaygı ve korkularıyla nasıl baş edebilecekleri konusunda yardım ve önerilerde bulunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında “Evde Kal” çağrısı ile beraber sosyal izolasyon yaşayan Antalyalılar için yeni bir hizmet başlattı. Yaklaşık iki aydır tedbir amaçlı evinden çıkmayan Antalyalıların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Psikolojik Destek Hattı” hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı “Psikolojik Destek Hattı” hafta içi her gün 08.3017.30 saatleri arasında 0 (242) 249 50 63 numarası üzerinden Antalyalılara hizmet verecek. Dokuz kişilik uzman psikolog ekip, hattı arayan vatandaşlara pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek veriyor. Psikolojik Danışmanlık Hattı’nı arayan aileler ayrıca küçük ve ergen yaştaki çocukları, aile yaşamları ile bireysel süreçleriyle de ilgili psikologlardan destek alabilecek.



"Psikolojik yaralar açılmasın"

Salgının her yaş grubundan insanı etkilediğini, kaygı ve korkuları arttırdığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Büyükşehir Belediyesi olarak korona virüs salgınına karşı her alanda etkin bir mücadele sergiliyoruz. ‘Biz birlikte güçlüyüz anlayışımızdan yola çıkarak salgının toplum üzerinde sosyal ve psikolojik yaralar açmasının da önüne geçmeye çalışıyoruz. Halkımızın sağlığını korumak ve salgının psikolojileri üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri en aza indirmek için Aile Sağlığı Merkezlerimizdeki uzman psikolog arkadaşımızı görevlendirdik. Psikologlarımız Destek hattını arayan vatandaşlarımızı dinleyerek, tavsiye ve önerilerde bulunuyor. Salgın devam ettiği sürece hizmetimize devam edeceğiz. Salgın sonrası dönemde de ihtiyaç olması halinde hizmetimizi sürdüreceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.