Kemer'de yoğun sisin denizden karaya gelişi kamerada

<br>Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bir anda ortaya çıkıp tüm sahil bandını kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sisin denizden karaya doğru geliş anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Meteoroloji Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, doğa olayının serin deniz yüzeyine sıcak hava kütlesinin gelmesiyle oluşan pus durumu olabileceğini açıkladı.<br>Kemer'de, bu sabah bir anda ortaya çıkan ve ilçede ilk defa görülen sis, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Sadece deniz üzerinde ve sahilde görülen sis nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sis, bölgede yaklaşık 15 dakika civarında etkili oldu. Sisle birlikte esen hafif rüzgarın taşıdığı polenler de sahil bandını sarı renge boyadı.<br>SİSİN GELİŞİ KAMERADA<br>Yoğun sisin ilçeye geldiği anlar bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Deniz üzerinden karaya doğru ilerlediği görülen sisin başta seyrek olduğu, daha sonra ise yoğunlaşarak görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdüğü görüldü.<br>'NE OLDUĞUNU MERAK EDİYORUZ'<br>Yaşanan doğa olayı sırasında sahildeki işletmelerinde tadilatta bulunan Okan İsmet Öztürk, "Sabah geldiğimizde saat 10.00 sularında denizden büyük bir toz bulutunun geldiğini gördük. Duman gibi, öncelikle yangın zannettik biz bunu. Sonrasında her tarafı kaplamaya başladı bu duman. Ne olduğunu merak ediyoruz. Biz de bilmiyoruz. Ama nem gibiydi. Afrika sisi diyenler oldu. Bilmiyoruz merak ediyoruz biz de" dedi.<br>'BİZE DOĞRU GELMEYE BAŞLADI'<br>Yaşananları anlatan çalışanlardan Necdet Yıldırım, "Sabah 09.00 sularında iş yerimize geldik. Tadilatımıza başladık ve saat 10.00 civarında denizden bir sis dumanı gelmeye başladı. Daha sonra yaklaştıkça göz gözü görmemeye başladı. Biz de çok merak ettik. 1015 dakika içerisinde dağıldı gitti. Hala da çok merak ediyoruz ne olduğunu çözemedik" diye konuştu.<br>'PUS DURUMU OLABİLİR'<br>Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, tam net olmamakla birlikte doğa olayını, "Bizim tahmin ve uyarılarımızda Antalya için toz taşınımı beklemiyoruz. Bu görüntü de büyük olasılıkla sabah saatlerinde çekilmiş. Serin deniz yüzeyine sıcak hava kütlesinin gelmesiyle oluşan pus durumu olabilir" diye açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN<br>2020-05-14 15:42:37<br>

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