İzmir yalıçapkını ilk kez Antalya'da halkalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İzmir yalıçapkını ilk kez Antalya'da halkalandı

DHA

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)TÜRKİYE'de, yayılış gösteren üç yalıçapkını türünden en büyüğü olan İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis), 9 Mayıs 2020 tarihinde ilk kez Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda yakalandı. Halkalanan ve ölçüleri alınan kuş, daha sonra bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Serik Belediye Başkanlığı işbirliği içerisinde kurulan Kuş Halkalama İstasyonu 4 yıldır kuş halkalama çalışmalarına devam ediyor. Usta halkacılar, öğretim görevlisi Dr. Hakan Karaardıç,...

İzmir yalıçapkını ilk kez Antalya'da halkalandı

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)TÜRKİYE'de, yayılış gösteren üç yalıçapkını türünden en büyüğü olan İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis), 9 Mayıs 2020 tarihinde ilk kez Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda yakalandı. Halkalanan ve ölçüleri alınan kuş, daha sonra bırakıldı.<br>Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Serik Belediye Başkanlığı işbirliği içerisinde kurulan Kuş Halkalama İstasyonu 4 yıldır kuş halkalama çalışmalarına devam ediyor. Usta halkacılar, öğretim görevlisi Dr. Hakan Karaardıç, orman yüksek mühendisi Hasan Uysal ve usta halkacı adayı doktora öğrencisi Esat Kızılkaya ile çalışmalara devam edilirken, 9 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye'de ilk kez İzmir yalıçapkını (Halcyon smyrnensis) yakalanarak, halkalandı ve ölçümleri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı.<br>Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı şeridinde, özellikle ırmak boyları ve sulak alanlarda yayılışı olan İzmir yalıçapkınının günümüzde sayıları azalan türler arasında yer aldığı belirtildi. Balıklar, böcekler, amfibi ve sürüngenler genel diyetini oluşturan kuşun, bazen küçük memeli ve kuşlarla da beslenebildiği kaydedildi.  <br>Boğazkent'te yayılış gösterdiği ilk olarak 2008 yılında tespit edilen İzmir yalıçapkınının, o tarihten bu yana Boğazkent ve çevresinde düzenli olarak gözlemlendiği, Boğazkent'te yerli statüde olan türün burada kuluçkaya yattığı ancak türün bölgede yayılış gösteren popülasyonu hakkında detaylı veri bulunmadığı belirtildi.<br>Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nun 2020 yılı ilkbahar halkalama çalışmasına 5 Mart'ta başladığı ancak, koronavirüs pandemisi nedeniyle özellikle 20 Mart'tan itibaren tedbirler nedeniyle düzenli çalışma gerçekleştirilemediği, tedbirler alınarak gerçekleştirilen 2020 ilkbahar dönemi halkalama çalışmalarında ise 45 farklı kuş türünden 980 bireyin halkalandığı kaydedildi.<br>İstasyonda yoğun olarak ötleğen türleri halkalanmakla birlikte çobanaldatan, atmaca, Arap bülbülü, sarıasma, küçük balaban, ishak kuşlarının da zaman zaman yakalanarak halkalandığı, bu dönem çalışmaları esnasında İsveç halkalı bir karabaşlı ötleğenin (Sylvia atricapilla) de yakalanarak kayıt altına alındığı belirtildi. Bu bildirimlerle kuş göç yollarının ortaya konduğu ve kuşlarla ilgili birçok veriye ulaşılabildiği açıklandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-05-14 16:49:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da 'Askıda Fatura’ uygulaması başlatıldı İlk 100 faturayı Başkan Böcek ödeyecek Yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri buluşuyor
YEREL HABERLER Antalya'da 'Askıda Fatura’ uygulaması başlatıldı İlk ...
N'Sakala, Beşiktaş'a transferini doğrulamadı
YEREL HABERLER N'Sakala, Beşiktaş'a transferini doğrulamadı
Alanyasporlu N'Sakala’dan 'yalan haber' paylaşımı
YEREL HABERLER Alanyasporlu N'Sakala’dan 'yalan haber' paylaşımı
6 yaşındaki Kuzey'in virüs korkusu kamerada
YEREL HABERLER 6 yaşındaki Kuzey'in virüs korkusu kamerada
Kemer'de yoğun sisin denizden karaya gelişi kamerada
YEREL HABERLER Kemer'de yoğun sisin denizden karaya gelişi kamerada
Büyükşehir’den “Psikolojik Destek Hattı”
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Psikolojik Destek Hattı”
Anneleri öldürülen köpekleri, biberonla besleyip hayata bağladı
YEREL HABERLER Anneleri öldürülen köpekleri, biberonla besleyip ...
Ev konserlerinin en iyisi seçilecek Genç Müzisyenler Yarışması başlıyor
YEREL HABERLER Ev konserlerinin en iyisi seçilecek Genç Müzisyenler ...
Başkan Yücel'den 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yücel'den 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı
19 Mayıs’ta, 1919 gönüllü sosyal mesafede Atatürk Kent Meydanı’nda olacak
YEREL HABERLER 19 Mayıs’ta, 1919 gönüllü sosyal mesafede Atatürk ...
Bagajında mangal yakılan 'teras'lı aracın sahibi ile sürücüye para cezası
YEREL HABERLER Bagajında mangal yakılan 'teras'lı aracın sahibi ile ...
Hayırseverden iki aileye her gün sıcak yemek
YEREL HABERLER Hayırseverden iki aileye her gün sıcak yemek
Kemer'in ilk kapalı pazar yeri Kuzdere'de
YEREL HABERLER Kemer'in ilk kapalı pazar yeri Kuzdere'de
Antalya'da tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor Denize sıfır noktalara yerleşen karavancılar sezonu açtı Karavancılar, gider ve su bağlantıları olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını belirterek, karavan park yapılmasını istedi
YEREL HABERLER Antalya'da tam izolasyonlu tatilin adresi ...
Manavgat Emniyeti’nden hemşirelere çiçek ve teşekkür
YEREL HABERLER Manavgat Emniyeti’nden hemşirelere çiçek ve teşekkür
Kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına uyarı broşürü bıraktılar. Manavgat Emniyeti’nden Engelliler Haftası farkındalığı
YEREL HABERLER Kaldırımlarda park halindeki araçların camlarına ...
Anız yakma dönemi başladı Tespit edilene idari para ceza uygulanıyor
YEREL HABERLER Anız yakma dönemi başladı Tespit edilene idari para ...
Kepez Belediyesi müzeleri evlere taşıdı
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi müzeleri evlere taşıdı
Ferdi Tayfur'dan hayranlarına selam
YEREL HABERLER Ferdi Tayfur'dan hayranlarına selam
Kılıçdaroğlu, Konyaaltı’ndaki hayvancılık hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Konyaaltı’ndaki hayvancılık hakkında ...
Atatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kesişimindeki kavşak genişliyor
YEREL HABERLER Atatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ...
Karla kaplı Göktepe Yayla Yolu açılıyor
YEREL HABERLER Karla kaplı Göktepe Yayla Yolu açılıyor
Sokağa çıkamayan 75 yaşındaki adamın arabası çalındı
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayan 75 yaşındaki adamın arabası çalındı
Trafikte sivil polisle tartıştığına bin pişman oldu Sivil polisle hatalı şerit tartışması sonrası kaçan sürücüye ‘trafiği tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymama' suçlarından 572 TL para cezası uygulandı Araçta polisin ele geçirdiği nunçakuya ilişkin sürücünün ‘Sorsan adını bilmem. Çocuklar oynasın diye çalıştığım yerden aldım’ cevabı ise şaşırttı
YEREL HABERLER Trafikte sivil polisle tartıştığına bin pişman ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X