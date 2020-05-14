Antalya'da özel tekne ve amatör su ürünleri avcılığı başlıyor Maske takıp olta avı yapılabilecek

Sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetleri ile su altı tüfeği, zıpkın vb. aletlerle avcılık yasağının devam ettiği Antalya'da özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığına tekne boyuna göre kişi kısıtlaması ve maske zorunluluğu şartıyla izin verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara ilişkin kararlar alınmaya devam ediliyor. Denizde ve iç sularda amatör su ürünleri avcılığı faaliyetleri durdurulmuştu. 14 Mayıs tarihinden itibaren, Antalya genelinde sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin ve su altı tüfeği, zıpkın gibi aletlerle avcılığın yasaklılığının devamına karar verildi.

Ancak denizde özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığının, olta ile; tam boyu 5 metre ve altında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 2 kişi, tam boyu 6 metre ile 10 metre arasında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 3 kişi ve tam boyu 10 metreden fazla olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 5 kişi bulunması şartıyla izin verildi.



Teknede maske zorunluluğu

Kararda, "Tekne içerisinde bulunulduğu sürece maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve yürürlükteki mevzuat kurallarına uyulması kaydıyla yapılabileceğine, kararın takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye zabıta teşkilatları ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir" denildi.



Cezai işlem

Kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve uymayanların adli makamlara bildirilmesine karar verildi.

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