Aytemiz Alanyaspor lige hazırlanıyor

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<br>Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig hazırlıklarına kulüp tesislerinde 2 grup halinde devam etti.<br>Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig´in kalan 8 haftalık maç programı için hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde devam etti. 2 ayrı grup halinde hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilli takım, Türkiye Futbol Federasyonu´nun belirlediği tedbirler kapsamında antrenmanlarını sürdürdü.<br>Antrenmana ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular daha sonra pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda serbest oyun çalışmasıyla sona erdi.<br>Alanyaspor çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-14 22:55:49<br>

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