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Alanyaspor'un 'atom karıncaları'

DHA

Alanyaspor'un 'atom karıncaları'

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) -Aytemiz Alanyaspor'un kadrosunda yer alan iki hızlı oyuncu Efecan Karaca ve Manolis Siopis, rakiplerine sahada zor anlar yaşatıyor.<br>Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Kadro yapısıyla, takımın uyumu ve teknik direktör Erol Bulut'un yönetimiyle ligde üst sıralarda ilerleyen turuncu yeşilli takımın ön liberosu 26 yaşındaki Manolis Siopis ve sağ kanat oyuncusu 30 yaşındaki Efecan Karaca, oldukça dikkat çekiyor. Sahadaki performansları ve hızlarıyla rakip takımlara zor anlar yaşatan ikili, Alanyaspor taraftarı tarafından 'Atom karınca' ve hızıyla öne çıkan çizgi film karakteri 'Hızlı Gonzales' diye adlandırılıyor.<br>HIRSLI OYUNLARI RAKİPLERİ ZORLUYOR<br>7 yıl önce Kartalspor'dan Alanyaspor'a transfer olan Efecan Karaca, performansını her yıl artırarak takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Sahadaki atik hareketleri ve kolay kolay top kaptırmaması rakip futbolcuları oldukça zorluyor. Bu sezon başı Yunan ekiplerinden Aris Selanik takımından gelen Manolis Siopis ise hırslı oyunu ve çevikliğiyle taraftarın beğenisini topladı. Neşeli tavırları ve pozitif enerjisiyle de takımın eğlenceli isimlerinden biri olan Siopis, Süper Lig'i de yakından takip ediyor. İlk kez ülkesi dışında bir takımda forma giyen Yunan oyuncu, maç esnasındaki hırsı ve rakiplerini zorlamasıyla tam not aldı.<br>SÜPER LİG'DE EN ÇOK FAUL YAPILAN FUTBOLCU<br>Takımdaki en hareketli ve enerjik futbolculardan biri olan Siopis, antrenmanlarda ve dışında da arkadaşlarıyla sık sık şakalaşarak herkesi güldürüyor. Enerjik yapısını sahada da sergileyen Siopis, bu sezon turuncu yeşilli formayla Süper Lig'de 22, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta forma giydi. Çıktığı 28 maçta toplam 3 asist yaparak gol katkısı da sağlayan başarılı oyuncu, ayrıca 2019 yılında ilk kez Yunanistan A Milli Takımı'na çağırıldı. İlk kez milli formayı 30 Mayıs 2019'da YunanistanTürkiye arasında oynanan dostluk maçında giyen Siopis, iki kez de Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahaya çıktı. Süper Lig'de bu sezon geride kalan 28 maçta 63 faulle en çok faul yapılan futbolcu Siopis oldu. Maçlarda oldukça hızlı oynayan ve uzaktan şut çekmeyi seven Siopis'i durdurmak için rakip oyuncular sıkça faule başvurdu.<br>EFECAN'DAN TOP GEÇER ADAM GEÇMEZ<br>Takım kaptanlarından Efecan Karaca ise bu sezon Süper Lig'de 25, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maç forma giyerken, 31 maçta toplam 4 asistle takımına gol katkısında bulundu. 25 Mart 2019'da ilk kez Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım formasıyla sahaya çıkan Efecan Karaca da başarısıyla Milli Takım'a kadar yükselen oyunculardan oldu. Maçlarda koşu yoluna pas atmayı ve adam geçmeyi seven Efecan, rakibinden top çalma konusunda da oldukça başarılı. Hava toplarında istediği performansı gösteremeyen yetenekli oyuncu, bu açığını adam adam oyunlarda topları rakibine vermeyerek kapatıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Arşiv antrenman görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-15 10:10:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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