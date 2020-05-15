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Antalya'da iki mahalle karantinaya alındı (2)

DHA

CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLAN KİŞİDEN BULAŞTI İDDİASI Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun karantinaya alınmalarına karar verdiği Yeşildere ve Gebizli Mahalleleri'nin giriş-çıkışları polis tarafından kapatıldı. Kararın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinden itibaren 2 mahallede de önlem almaya başladı. Mahallelerin giriş-çıkışlarına emniyet şeridi çeken polis ekipleri, evlerinden işe gitmek için çıkanları güçükle ikna edip, geri döndürdü. Parklarda bulunan vatandaşlar ile markete gitmek isteyenler de evlerine gönderildi. Bazı vatandaşlar ise pencere ya da...

Antalya'da iki mahalle karantinaya alındı (2)

<br>CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLAN KİŞİDEN BULAŞTI İDDİASI<br>Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun karantinaya alınmalarına karar verdiği Yeşildere ve Gebizli Mahalleleri'nin giriş-çıkışları polis tarafından kapatıldı.<br>Kararın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinden itibaren 2 mahallede de önlem almaya başladı. Mahallelerin giriş-çıkışlarına emniyet şeridi çeken polis ekipleri, evlerinden işe gitmek için çıkanları güçükle ikna edip, geri döndürdü. Parklarda bulunan vatandaşlar ile markete gitmek isteyenler de evlerine gönderildi. Bazı vatandaşlar ise pencere ya da balkonlarına çıkıp, yaşananları izledi.<br>Vatandaşların ihtiyaçlarını ise Muratpaşa Belediyesi ekileri tarafından karşılanıyor. Karara uymayanlara 3 bin 542 TL ceza uygulanacağı belirtildi.<br>Öte yandan koronavirüsün Dalaman Cezaevi'nden tahliye edilen kişiden bulaştığı ileri sürüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN<br>2020-05-15 11:05:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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