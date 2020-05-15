Antalya'nın sağlık yatırım süreci İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "2020’de sağlık yatırımları hızla devam ediyor"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı yatırım programında yer alan sağlık tesislerinin planlanması, proje, ihale ve inşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hülür, Manavgat 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri inşaatının yüzde 88’i tamamlandığını söyledi.

Hülür, Sağlık Bakanlığınca verilen ihale yetkisi sonrasında Antalya L1 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı, Muratpaşa Güzeloba 19 Nolu ASM, Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Muratpaşa ve Kepez Sağlıklı Hayat Merkezi, Aksu Çalkaya Aile Sağlığı Merkezi olmak üzere 1 laboratuvar, 7 aile sağlığı merkezi ile acil sağlık hizmetleri istasyonlarının proje alım çalışmaları devam ettiğini kaydetti.

"Hastane yapım süreçleri"

Covid19 sürecinde beklemeye alınan yatırımların haziran ayında çözümleneceğini dile getiren Ünal Hülür, “ Kumluca Devlet Hastanesi 50 Yataklı ek binası ikmal inşaat ihalesi yapılmış olup, değerlendirme sürecinde yer almaktadır. Yine ilimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını düşündüğümüz Antalya AMATEM (20 yatak) ile ÇEMATEM (15 yatak) ikmal inşaat çalışmaları devam etmektedir. 1000 yataklı olarak planlanan Şehir Hastanemizin proje ihalesi sonrasında zemin etüt çalışmaları yapılıyor. Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Konyaaltı Devlet Hastanesi (150 yatak) Alanya Devlet Hastanesi (200 Yatak), Aksu Devlet Hastanesi (300 Yatak) ve Döşemealtı Devlet Hastanesi (100 yatak) ihale aşamasında olup en kısa sürede bu tesisleri ilimize kazandırmaya çalışıyoruz.”dedi.

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