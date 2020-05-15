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Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatında sona doğru

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, hızla tamamlanması talimatını verdiği 500 kişilik Finike Eroğlu Nuri Caminde çalışmalar Korona virüs salgını nedeniyle bir süre aksarken, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hız kazandı.

Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatında sona doğru

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, hızla tamamlanması talimatını verdiği 500 kişilik Finike Eroğlu Nuri Caminde çalışmalar Korona virüs salgını nedeniyle bir süre aksarken, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hız kazandı.
Finike’nin en güzel noktalarından birine inşa edilen Eroğlu Nuri Caminde çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle, taştan ve hiç çimento kullanılmadan inşa edilen cami inşaatında Korona virüs salgınından dolayı aksamalar yaşandı. Normalleşme süreci ile birlikte inşaatta çalışmalar yeniden hız kazandı.
500 kişilik
Finike Limanının üst kısmında yer alan ve sahile hakim bir konumdaki cami inşaatında çalışmalar yüzde 90 seviyeye geldi. Finike’nin silüetini de değiştiren Eroğlu Nuri Cami, 2 bin 400 metrekarelik parsel üzerinde 320 metrekare inşaat alanına sahip. Cami, 90 metrekare imaret, 85 metre kare revak ve 35 metrekare şadırvan yapılarından oluşuyor. 500 kişilik cami alanı içerisinde 1 adet revak, 1 adet imaret, 1 adet şadırvan ve 1 adet abdesthane yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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