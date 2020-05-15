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'Dağıstan koronavirüsten zor durumda, Türkiye'den yardım eli uzansın'

DHA

'Dağıstan koronavirüsten zor durumda, Türkiye'den yardım eli uzansın'

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)İSTANBUL'da alternatif tıp uzmanı Şuayip Dağıstanlı, Dağıstan'da koronavirüs nedeniyle binlerce kişinin hastanelerde yer bulamadığını, ev ortamında tedavi olmaya çalıştığını belirterek, Türkiye'den yardım eli uzatılmasını istedi. Dağıstanlı, "Dağıstan şu anda çok zor bir durumda" dedi. <br>İstanbul Büyükada'da yaklaşık 30 yıldır yaşayan, alternatif tıp uzmanı Şuayip Dağıstanlı, koronavirüs nedeniyle Dağıstan'da binlerce kişinin enfekte olduğunu, hastanelerde yer bulunamadığını, maske dahi olmadığını söyledi. Ablaları Hatimat, İmanat ve Hatizat Nurmagovedova'nın sağlık çalışanı olduğunu, koronavirüs hastalarını kurtarmaya çalışırken, maske bile olmadığı için virüse yakalandıklarını belirten Dağıstanlı, "Ablalarım enfekte olunca evde yaşayan annem Sakinat Surhatilova'ya (89) da bulaşıyor. Hastanelerde yer bulmak imkansız olduğu için evde tedavi olmaya çalışıyorlar. İlaçlarını bile çok büyük zorluklarla Moskova'dan getirdik. Böyle hastanede yer bulamayan binlerce hasta var" diye konuştu.<br>Video çekerek, Türkiye'den Dağıstan'a yardım eli uzatılmasını isteyen Şuayip Dağıstanlı, "Değerli büyük milletin büyük evlatları, Türk milleti. Bu kırmızı çizgi çağrısıdır. Benim doğduğum Dağıstan şu anda çok zor bir durumda. Son 10 günde 20 doktor can verdi" dedi.<br>Dağıstan'da sağlık sisteminin çöktüğünü dile getiren Dağıstanlı, "Her köyden günde 3-4 cenaze çıkıyor. Çaresizce ölüme terk edilmiş bir millet var orada. Hastaneler doldu taştı. Benim 3 ablam ve annem 2 hafta boyunca nefes alamadı. Bu bir yardım çağrısıdır. Benim sesimi duyunuz, benim memleketime yardım elinizi uzatın" diye konuştu.<br>Şu an annesi ve 2 ablasının evde tedaviyle hastalığı yendiğini, 1 ablasının tedavisinin sürdüğünü belirten Şuayip Dağıstanlı, "Anne 89 yaşında ve yüksek ateş, öksürük ve kemik ağrısıyla 3 hafta büyük acılar çekti. 'Ben ölürsem beni kim yıkayacak, kim dua edecek?' diye soruyordu. Bir ablamı büyük mücadeleler vererek yoğun bakıma aldılar ve yeni yoğun bakımdan çıktı. Diğer ablalarım hastanede yer olmadığı için büyük zorluklarla ev ortamında Moskova'dan ilaç temin ederek hayata tutundu. Aynı durumda şu an Dağıstan'da binlerce kişi var. Bütün hastaneler dolu, yer bulmak imkansız. Yer bulsa bile ilaç sıkıntısı var. Tek talebim Türkiye'nin Dağıstan'a yardım elini uzatması" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-05-15 12:13:45<br>

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