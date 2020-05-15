Başkan Uysal’dan sanatçılara destek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Kültür ve Turizm Bakanlığının belirleyeceği takvim çerçevesinde açılacak olan Türkan Şoray Kültür Merkezi ve Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonunun yıl sonuna kadar bilet satışı olan tiyatro, müzikli danslı gösteri ve konserlere ücretsiz olarak tahsis edileceğinin müjdesini verdi.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Korona virüs sonrasının ‘yeni normalini’ inşa etmeye çalışırken pandemi nedeniyle zor günler yaşayan sanatçılara destek sağlamak için önemli bir karar aldı. Başkan Uysal, Türkan Şoray Kültür Merkezi ve Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonunun yıl sonuna kadar tiyatro, müzikli danslı gösteri ve konserlere ücretsiz tahsis edileceğini açıkladı.

Muratpaşa'nın Antalya’da kültür ve sanatın merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, her iki kültür merkezinin de Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklayacağı takvime bağlı olarak açılacağını söyledi.

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri ve sergi alanlarının normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirleri kapsamında genel ve özel kullanım kurallarının da bakanlıkla eş zamanlı olarak açıklanacağını aktardı.

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