Filipinler'de mahsur kalan Türk gezgin kurtarılmayı bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Filipinler'de mahsur kalan Türk gezgin kurtarılmayı bekliyor

DHA

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)FİLİPİNLER'in Luzan Adas'ının Quezion kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan Türk gezgin Gökhan Ekici (32), Türkiye´ye dönmek için yardım istedi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bilgisayar programcısı Gökhan Ekici, dünyayı gezip, sosyal medya kanalından, tanıtım yapmaya karar verdi. Bu amaçla 4 ay önce Güneydoğu Asya ülkelerinden Malezya'ya giden Ekici, buradan da sırasıyla Endonezya ve Filipinler'e geçti. Salgınına Filipinler'de yakalanan Ekici, uçuşların iptal edilmesiyle Luzan Adası'nın Quezon kentinde mahsur kaldı. Bulunduğu...

Filipinler'de mahsur kalan Türk gezgin kurtarılmayı bekliyor

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)FİLİPİNLER'in Luzan Adas'ının Quezion kentinde koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan Türk gezgin Gökhan Ekici (32), Türkiye´ye dönmek için yardım istedi.<br>Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bilgisayar programcısı Gökhan Ekici, dünyayı gezip, sosyal medya kanalından, tanıtım yapmaya karar verdi. Bu amaçla 4 ay önce Güneydoğu Asya ülkelerinden Malezya'ya giden Ekici, buradan da sırasıyla Endonezya ve Filipinler'e geçti. Salgınına Filipinler'de yakalanan Ekici, uçuşların iptal edilmesiyle Luzan Adası'nın Quezon kentinde mahsur kaldı. Bulunduğu bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edilen Gökhan Ekici, yaklaşık 2 aydır bir pansiyonda kalıyor. Son parası da tükenince sokağa atılma endişesi yaşayan Gökhan Ekici, Türkiye'ye dönebilmek için yardım istiyor.<br>GEZİYE 4 AY ÖNCE BAŞLADI<br>Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuşan Gökhan Ekici, 4 ay önce Güneydoğu Asya ülkelerine geziye çıktığını, Malezya ve Endonezya'nın ardından Filipinler'e geldiğini anlattı.<br>Filipinler'in Quezon kentine geldiğinde, kısıtlamaların başladığını ve uçuşların iptal edildiğini aktaran Ekici, 2 aydır yaşadığı pansiyondan sokağa bile çıkamadığını söyledi.<br>2 AYDIR KISITLAMA ALTINDA<br>Türkiye'ye dönmek için yetkililerden yardım isteyen Ekici, "İki aydır Filipinler'de mahsur durumdayım. Türkiye'ye dönüş biletim var ancak kısıtlamalardan kaynaklı sebeplerden biletimi kullanamıyorum. Bu kısıtlama sürecinde bütçemi de tükettiğimden dolayı maddi-manevi zor durumdayım. Devlet yetkililerinden Türkiye'ye dönmek için yardım talep ediyorum" dedi.<br>SOKAĞA ATILMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA<br>Gökhan Ekici, üzerinde sadece 100 dolar kaldığını belirterek, parası bitince sokağa atılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bulunduğu bölgede yüksek düzeyde tayfun alarmı verildiğini belirten Ekici, Türkiye'nin 19-21 Mayıs tarihleri için bir uçuş planladığını, ancak kendisinin o uçağa binecek parası olmadığını sözlerine ekledi.<br>'ANNEM DE BEN DE ÇOK ÖZLÜYORUZ'<br>Gökhan Ekici'nin kardeşi Numan Can Ekici de "Kendisiyle sadece WhatsApp üzerinden iletişim kurabiliyoruz. Onun için de internet bağlantısının olması gerekiyor. Bazen günlerce irtibat kuramadığımız oluyor. Bir defasında bir hafta görüşemedik" dedi.<br>Annesinin hasta olduğunu ve ağabeyini çok merak ettiğini söyleyen Numan Can Ekici, "Ben de ağabeyimi özlüyorum. Gerçi burada olduğunda çok fazla anlaşamazdık ama uzakta olunca insan kardeşinin kıymetini daha fazla anlıyor. Devlet yetkililerimizden ağabeyimin Türkiye'ye getirilmesi için yardım istiyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-15 13:06:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurtlar sürüye saldırdı
YEREL HABERLER Kurtlar sürüye saldırdı
Antalya'da pazar günü 41 derece ile 91 yılın sıcaklık rekoru bekleniyor
YEREL HABERLER Antalya'da pazar günü 41 derece ile 91 yılın sıcaklık ...
Tarihi camide özgün süslemeler bulundu Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar: “Kazı sonrası açığa çıkarılan avludaki mozaikler, restorasyon sonrasında caminin önemli bir ziyaret mekanı olacağını gösteriyor” “Şehzade Korkut Camii’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Burayı yıl sonunda ibadete açmayı hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Tarihi camide özgün süslemeler bulundu Antalya ...
Antalya'da iki mahalle karantinaya alındı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da iki mahalle karantinaya alındı/ Ek ...
Manavgat Belediyesinden sokağa çıkan gençlere maske
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesinden sokağa çıkan gençlere maske
Antalya’da karada başlayan normalleşme denizde devam ediyor Amatör tekne balıkçıları için yasağın kaldırılmasının ardından ticari tekneler için de tarih verildi Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin: “Ticari teknelerimiz de 27 Mayıs gibi çalışmalarına başlayacağını öngörüyoruz. Beklentimiz bu tarihten sonraki süreçte tamamen normalleşip önceki günlerimize dönmek” “Balıkçılar üyemiz olmamasına rağmen bütün müracaatlar onlardandı”
YEREL HABERLER Antalya’da karada başlayan normalleşme denizde devam ...
Balon balığı yiyen 3 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Balon balığı yiyen 3 kişi zehirlendi
DKMP Bölge Müdürü Kamil: Bir yerde kuş cıvıltısı varsa orada hayat vardır
YEREL HABERLER DKMP Bölge Müdürü Kamil: Bir yerde kuş cıvıltısı ...
Alanya'da su kabağı fidesi dağıtımı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçenin kültürel değerlerinden biri olan su kabağının yok olmaması için vatandaşlara dikmeleri için 3 bin 500 fide dağıttı
YEREL HABERLER Alanya'da su kabağı fidesi dağıtımı Alanya Belediye ...
Antalya’da kısmi karantinaya alınan iki mahallede sıkı kontrol Karantinayı ihlal etmeye çalışan ve sosyal mesafe kuralına uymayan iki gence ceza yazıldı
YEREL HABERLER Antalya’da kısmi karantinaya alınan iki mahallede ...
ASAT Kemer’de sorunlu içme suyu hattını yeniledi
YEREL HABERLER ASAT Kemer’de sorunlu içme suyu hattını yeniledi
Türkiye, salgın sonrası destinasyon düğünlerinde en hızlı toparlanacak ülke
YEREL HABERLER Türkiye, salgın sonrası destinasyon düğünlerinde en ...
Başkan Uysal’dan sanatçılara destek
YEREL HABERLER Başkan Uysal’dan sanatçılara destek
'Dağıstan koronavirüsten zor durumda, Türkiye'den yardım eli uzansın'
YEREL HABERLER 'Dağıstan koronavirüsten zor durumda, Türkiye'den ...
Yasağa rağmen denize girmek isteyen 5 kişiye ceza
YEREL HABERLER Yasağa rağmen denize girmek isteyen 5 kişiye ceza
Kaş Belediyesinden Ramazan desteği
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden Ramazan desteği
Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatında sona doğru
YEREL HABERLER Finike Eroğlu Nuri Cami inşaatında sona doğru
Denize girmeye gelip ceza yiyen gencin baba korkusu: "Babam eve almayacak" Denize girmek ve spor yapmak için falezlerdeki kayalık alana gelen 1’i Alman vatandaşı 5 kişiye polis tarafından ceza kesildi Bir genç ise ceza yiyeceğini anlayınca denize atlayıp yüzerek ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Denize girmeye gelip ceza yiyen gencin baba korkusu: ...
Antalya'nın sağlık yatırım süreci İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür: "2020’de sağlık yatırımları hızla devam ediyor"
YEREL HABERLER Antalya'nın sağlık yatırım süreci İl Sağlık Müdürü ...
Başkan Esen: “Tüm taksileri dezenfekte ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Tüm taksileri dezenfekte ediyoruz”
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 41 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 41 kişi ...
Antalya'da iki mahalle karantinaya alındı (2)
YEREL HABERLER Antalya'da iki mahalle karantinaya alındı (2)
Alanyaspor'un 'atom karıncaları'
YEREL HABERLER Alanyaspor'un 'atom karıncaları'
Antalya'da, 2 mahallede karantina/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Antalya'da, 2 mahallede karantina/ Fotoğraflar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X