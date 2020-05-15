Antalya'da pazar günü 41 derece ile 91 yılın sıcaklık rekoru bekleniyor

<br>Semih ERSÖZLERSelma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da pazar günü hava sıcaklığının 41 dereceyi bulması bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. M. Latif Gültekin, Antalya'da 1929'dan bu yana mayıs ayında en sıcak cumartesi ve pazar gününün yaşanacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.<br>Türkiye'de perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili oluyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Daha önce pazar günü hava sıcaklığının 39 dereceye çıkmasının beklendiği açıklanan Antalya'da, bugün Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan güncelleme ile hava sıcaklığının cumartesi 40, pazar günü 41 derece olacağı bildirildi. Pazar günü kent merkezinde, 12.00 ila 13.00 saatleri arasında hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması, saat 20.00'den sonra 29 dereceye kadar düşmesinin beklendiği kaydedildi. <br>Meteorolojinin kayıt tutmaya başladığı 1929 yılından itibaren kentte, mayıs ayı sıcaklık rekoru 38.7 derece ile 1945 yılında kırılmıştı.<br>EN SICAK 26 MAYIS 1945<br>Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. M. Latif Gültekin, Antalya´da 1929 yılı mayıs ayından bu yana en sıcak cumartesi ve pazar gününün yaşanacağını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. 26 Mayıs 1945´te hava sıcaklığının 38.7 derece ölçüldüğünü, bunun o dönem en sıcak hava olduğunu ifade eden Dr. M. Latif Gültekin, Antalya´da bu hafta sonu ise 1929 yılından bu yana en sıcak günlerin yaşanacağını söyledi.<br>TÜM ZAMANLARIN MAYIS REKORU<br>Yapılan son tahminlere göre, daha önce 39 derece olarak beklenen maksimum sıcaklığın 2 derece artarak 41 derece olmasının beklendiğini ifade eden Gültekin, "Son tahminlere göre maksimum sıcaklık bugün 36, yarın 40, pazar 41, pazartesi 37 ve salı 32 derece bekleniyor. Dolayısıyla cumartesi ve pazar günü tüm zamanların mayıs ayı rekorunun kırılması bekleniyor" dedi.<br>VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLSUN<br>26 Mayıs 1945'te hava sıcaklığının 38,7 derece ölçüldüğünü, bunun tüm zamanların en sıcak günü olduğunu hatırlatan Dr. Gültekin, Antalya´da bu hafta sonu 1929 yılından bu yana 91 yılın en sıcak günlerinin yaşanacağını kaydetti.<br>Hava sıcaklığının nedeninin küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 1-2 derecelik artış olduğunu ancak asıl nedenin Kuzey Afrika üzerinden gelen kurak ve sıcak hava dalgası olduğunu belirten Dr. M. Latif Gültekin, vatandaşların dikkatli olmasını önerdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER-Selma KUNAR <br>2020-05-15 13:31:50<br>

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