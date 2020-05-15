<br>Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde, kurtlar sürüye saldırdı. 1 oğlak telef olurken, ikisi yaralandı. 5 oğlak ise kayıp.<br>Demre'ye bağlı Davazlar Mahallesi'ndeki İki Kuyu mevkisinde dün akşam Aziz Beşkeçili'nin sürüsüne, kurtlar saldırdı. Beşkeçili duyduğu sesler üzerine sürünün yanına koştu. Kurtların kaçmasıyla da bir oğlağın telef olduğunu, ikisinin yaralandığını gördü. 5 oğlağı kayıp olan Beşkeçeli, bölgedeki Gürses, Davazlar ve Yavu Mahalleleri'nde hayvancılık yapan 30'a yakın çoban olduğunu anlatarak, "Kurtlar her gün bir sürüye saldırıyor. Altı keçim yavrusuz kaldı. Yavrusuz kalan bu keçilerin süt verimi düşecek. Bu keçiler yaşama bir süre küsecek. Benim üç çocuğumun geçimi bu. Dün Antalya Keçi Koyun Yetiştiricileri Birliği mesaj gönderdi. 'İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tutanak tutturun, zararlarınızı karşılayacağız' diyorlar. 5 oğlak kayıp. Sabahtan beri arıyorum. Ölüsünü bulamadım. Kurtlar yedi, midesinde veya aldı götürdü. Bölgedeki 30 çoban korku içinde yaşıyoruz. Her gün bir sürüye kurt saldırısı oluyor. Bu duruma yetkililer çare bulsun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR<br>2020-05-15 13:34:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.