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ATSO Başkanı Çetin: "Doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır" Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin: " ATSO olarak pandemi sürecinin Antalya-Isparta ve Burdur illerine etkilerini, bu süreçte daha neler yapılması gerektiğini ve pandemi sonrası için atılması gereken adımları çalışıyoruz" " Bu süreçte tarımda, turizmde, ticarette doğru destekler ve doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır."

İHA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "ATSO olarak pandemi sürecinin AntalyaIsparta ve Burdur illerine etkilerini, bu süreçte daha neler yapılması gerektiğini ve pandemi sonrası için atılması gereken adımları çalışıyoruz. Bu süreçte tarımda, turizmde, ticarette doğru destekler ve doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır."dedi.

ATSO Başkanı Çetin: "Doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır" Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin: " ATSO olarak pandemi sürecinin Antalya-Isparta ve Burdur illerine etkilerini, bu süreçte daha neler yapılması gerektiğini ve pandemi sonrası için atılması gereken adımları çalışıyoruz" " Bu süreçte tarımda, turizmde, ticarette doğru destekler ve doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır."

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "ATSO olarak pandemi sürecinin AntalyaIsparta ve Burdur illerine etkilerini, bu süreçte daha neler yapılması gerektiğini ve pandemi sonrası için atılması gereken adımları çalışıyoruz. Bu süreçte tarımda, turizmde, ticarette doğru destekler ve doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır."dedi.
Çetin, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) online toplantısına katıldı. ANTGİAD Başkanı Osman Sert’in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Covid19 sürecinde Antalya ve bölge ekonomisi ele alındı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, pandemi sürecinin başından itibaren online toplantılara başlayan ilk Dernek olduklarını belirterek toplantıya katılan Başkan Davut Çetin’e katılımından dolayı teşekkür etti.
ANTGİAD üyelerine pandeminin ekonomik etkilerini anlatan Başkan Davut Çetin, ANTGİAD Turizm Çalışma Grubu’nun çalışmasının sektör adına önemli olduğunu kaydederek, söz konusu çalışmayı desteklediğini kaydetti.
Çetin, sürecin başından beri ATSO olarak üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için olağanüstü çaba sarf ettiklerini kaydetti.
Bu kapsamda sektörler ile yerel ve merkezi yöneticiler arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurduklarını söyleyen Çetin “bugüne kadar tecrübe etmediğimiz bir kriz ile karşı karşıya kaldık. Olağanüstü krizler ancak olağanüstü adımlarla ve desteklerle atlatılabilir. İlimizin ve ülkemizin üretim gücünün devamlılığını korumak son derece önemli. Bu yapı bir defa bozulursa tekrar kurulması çok daha zordur. Bu nedenle özellikle hükümetin açıkladığı destek paketlerini yakından takip ediyoruz, ihtiyaçları dile getiriyoruz, üyelerimizin sesi oluyoruz” dedi.
ANTGİAD üyelerine salgının başladığı günden beri alınan tedbirleri ve Oda çalışmalarını anlatan Başkan Çetin kısa çalışma ödeneği, istihdam ve kredi desteklerinde gelinen son durumu değerlendirdi.
Başkan Çetin önümüzdeki süreçte iki konuya öncelik vereceklerini belirterek “öncelikle mücbir sebepten daha fazla sektör ve firmanın yararlanması gerekiyor. Genelgeyle kapatılan ve ciro kaybı yaşayan tüm firmalar mücbir sebep halinden mutlaka faydalandırılmalı. Ayrıca bu süreçte kapatılan, dolayısıyla hiçbir geliri işletmelerimiz için kira desteği verilmesini talep ediyoruz. Yaptığımız bir araştırma bize üyelerimizin yüzde 84’ünin kiracı olduğunu gösteriyor. Kira desteği iş yerlerinin devamlılığı için çok önemli” dedi.

“ATSO üyelerine 100 milyonluk nefes”
ANTGİAD üyelerine nefes kredisi hakkında da bilgiler veren Davut Çetin şunları söyledi: “TOBB’un öncülüğünde üyelere verilen Nefes Kredisi için Oda olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Oda destekli olarak Antalya’da ATSO üyelerine 100 milyon TL’lik kredi diliminden şimdiye kadar 72 milyon TL’si sunuldu. Cirosu 3 milyon TL’nin altında olan üyelerimize 50 bin TL kredi veriliyor. Ayrıca Halkbank’ın cirosu 3 milyon TL’nin altındaki şahıs işletmesi üyelerimize 25 bin TL’lik kredisi de devam etmekte.”

“Tarımda, turizmde, ticarette doğru planlama geleceğimizi kurtarır”
Salgın sürecinin sonrasını öngörmek için ATSO’nun bir çalışma yürüttüğümü kaydeden Davut Çetin,”TR61 Bölgesindeki AntalyaIsparta ve Burdur illerinin gelecek ekonomik konjonktürünü çalışıyoruz. Hangi yatırımlar öne çıkacak, hangi sektörler öne çıkacak, hangileri sona erecek bunların araştırmasını yapmaya, bir rota çizmeye çalışıyoruz. Veri toplamak ve bu veriyi işlemek artık çok daha önemli. Dijitalleşmek bir zorunluluk. Bu süreçte tarımda, turizmde, ticarette doğru destekler ve doğru planlama geleceğimizi kurtaracaktır.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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