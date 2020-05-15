Antalya'da pazar günü 41 derece ile 91 yılın sıcaklık rekoru bekleniyor (2)

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<br>SICAKLIK BİR GÜNDE 7,5 DERECE BİRDEN ARTTI<br>Türkiye'de, Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımının etkisi Antalya'da görülmeye başlandı. Dün en yüksek hava sıcaklığının 25,5 derece ölçüldüğü Antalya'da, bugün 7,5 derece artış yaşandı. Öğle saatlerinde Antalya'da nem yüzde 35, en yüksek hava sıcaklığı 33, hissedilen hava sıcaklığı da 37 derece ölçüldü. Öğle saatlerine kadar kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle yükselen hava sıcaklığı, öğleden sonra güneyden esen rüzgarla düşüşe geçti. Antalya'da hava sıcaklığının yarın 40 dereceye ulaşması bekleniyor.<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-05-15 15:23:31<br>

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