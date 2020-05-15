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Antalya’da "temassız tatil" hazırlıkları tamamlandı Antalya’daki oteller bakanlığın genelgesi kapsamında yeni düzenlemelere başladı POYD Başkanı Ülkay Atmaca: "Sertifika alan tesisler bir adım önde olacak"

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un otellerin 1 Haziran itibarıyla açılacağını açıklarken, Antalya'da oteller korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler aldı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Sertifika alan tesisler bir adım önde olacak. Diğer yandan biz sektör olarak her yeri maske ve eldivenli insanlarla doldurmak istemiyoruz, çünkü insanlar tatil yapmaya geliyor. Tatil özgürlük demek" dedi.

Antalya’da "temassız tatil" hazırlıkları tamamlandı Antalya’daki oteller bakanlığın genelgesi kapsamında yeni düzenlemelere başladı POYD Başkanı Ülkay Atmaca: "Sertifika alan tesisler bir adım önde olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un otellerin 1 Haziran itibarıyla açılacağını açıklarken, Antalya’da oteller korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler aldı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Sertifika alan tesisler bir adım önde olacak. Diğer yandan biz sektör olarak her yeri maske ve eldivenli insanlarla doldurmak istemiyoruz, çünkü insanlar tatil yapmaya geliyor. Tatil özgürlük demek" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korona virüse ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı. Bu kapsamda turizm tesislerindeki havuz çevresi ve kıyıdaki gölgelikler ile şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Konaklama tesisleri, sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabulü yapacak. Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları yapılacak, dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkanı sağlanacak. Misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak. Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerde varsa kronik rahatsızlıklarına ve korona virüs geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personelin belirlenmesi halinde yetkililere haber verilecek, hasta sağlık kuruluşunca devir alınıncaya kadar izole edilecek ve hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanacak. Müşteriden mümkün olduğunca temassız ödeme alınacak.

Genel kullanım alanlarında düzenleme
Yemek, toplantı, oturma, gösteri, oyun, pasta, konferans salonlarıyla çok amaçlı salonlar, lobi, resepsiyon, eğlence, animasyon alanları, bar, diskotek, satış üniteleri, açık alanlarda yer alan oturma, bekleme, yemeiçme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler ve şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun düzenlenecek. Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerin genel mahal kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmayacak.

Tuvaletlere otomatik kapı sistemi
Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş genel kullanım alanlarının farklı yerlerinde el dezenfektanı veya antiseptiği bulundurulacak. Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek. Düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacak. Sabun, şampuan, duş jeli gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire sunulacak. Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak. Plaj ve havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli personel tarafından misafir kullanımına sunulacak.
Genelge, kültür ve turizm müdürlüklerin yanı sıra Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine ve Türkiye

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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