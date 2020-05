Alanya'da 'tapulu alanım' deyip, yolu kapattı

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde A.S. adlı kadın, çevreyoluna bağlanan tali yolu, kendi mülkü olduğu gerekçesiyle kapattı. Mahalle muhtarı Muammer Asiltürk, belediyeyle görüştüklerini ve alternatif bir yol açacaklarını söyledi.<br>Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde, D-400 karayoluna bağlanan ve 56 yıldır kullanılan Karagedik bölgesindeki tali yol, A.S. adlı kadın tarafından özel mülkü olduğu gerekçesiyle tel örgüyle kapatıldı. Mahallenin üst kısımlarından Syedra Antik Kenti ve bazı otellerin iniş yolu olarak kullanılan yolun Alanya 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla kapatılmasının ardından, burayı kullananlar zor anlar yaşadı.<br>'KEŞKE BİZE SÖYLESELERDİ ÖNLEM ALIRDIK'<br>Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, olay sonrası yolu kapatan vatandaşla görüştüklerini ve tapulu alanı olduğunu öğrendiklerini söyledi. Asiltürk, "Bu yol otobüslerin geçtiği güzergah. Kargıcak Mahallesi'nin üst kısımlarından gelen halk otobüsleri ve yerli halk sahil yoluna çıkmak için burayı kullanıyor. Otobüsler bu yoldan geçerek merkeze gidiyor. Buranın kuzey bölgesi Antik Syedra Kalesi. Turistler ve doğu bölgesine gitmek isteyenler de bu yoldan geçiyor. Arsa sahibi buranın tapulu malı olduğunu söyledi. Biz de 'Tamam' dedik. Kapatabilirler, öyle bir hakları olabilir ama keşke bize söyleselerdi, biz de ona göre önlemini alsaydık. Arsa sahibi Alanya Belediyesi'ne bildirdiğini söyledi. Belki belediyenin bizlere söylemeye fırsatı olmamıştır. Alanya Belediyesi'yle aramızda bir sorun yok" diye konuştu.<br>Alternatif olarak kapatılan yolun yanındaki dere yatağını kullanacaklarını söyleyen Asıltürk, "Bu yol 1964 yılında açılmış. Yaklaşık 56 yıldır kullanıyor. Buradan geçemeyen vatandaşlar 1,5 kilometre doğudan, 1,5 kilometre batıdan olmak üzere toplam 3 kilometrelik yolu dolaşmak zorunda kalıyor. Bu yolun bir an önce açılması lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-15 15:39:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.