Halk plajlarında santim santim şezlong provası Antalya plajlarında sosyal mesafeli tatil için şezlong sayıları yarıya indirildi, aralarındaki mesafeler açıldı

Haziran'da başlaması beklenen turizm hareketliliği Antalyalı turizm işletmecilerini canlandırdı. Plajlarda masa ve sandalye sayıları yarıya düşürülerek, şezlonglar arası mesafeler ölçülmeye başlandı. Eline metreyi alan işletme sahipleri sayısını yarıya düşürdüğü şezlongların arasını santim santim ölçtü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Haziran ayında turizm sezonunu açmayı planlamasıyla birlikte Antalyalı turizmciler harekete geçti. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde masa sandalye aralıkları, şezlong aralıkları ölçülmeye başlandı. Restoranlarda uygulanan masa sandalye aralığı gibi deniz ve havuz kenarlarında bulunan şezlonglarda da sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor. Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Plajı'nda işletmeciler sosyal mesafe kapsamında şezlong aralığını 2 metre olarak ölçüyor. Ayrıca masa, sandalye ve şezlong sayıları da yarıya düşürüldü.



"Kendimizce prova yapıyoruz"

İşletmeci Ahmet Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işletmeler kısmi olarak açılıyor. Biz de açılacağımız günü bekliyoruz, muhtemelen bu bayram sonu olacağını düşünüyoruz. Fazla şezlong sayısını indirdik, aradaki mesafeleri ölçmeye başladık. Kendimizce prova yapıyoruz. Önce insan sağlığı, hijyenik ortam önemli" şeklinde konuştu.

Ahmet Payalıoğlu ise, "Şezlongların arasını 2'şer metre açtık. Daha önceden 200 tane şezlongumuz vardı, bu sayıyı 100'e düşürdük. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz" dedi.

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