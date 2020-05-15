4 saatlik izne 35 derecede yakalandılar, soluğu ağaç gölgelerinde aldılar

Antalya’da 42 gündür sokağa çıkmaları yasak olan 1420 yaş arası çocuklar ve gençler, 35 dereceyi bulan kavurucu sıcaklıkla karşılaşınca 4 saatlik izni ağaç gölgelerinde geçirdi. Bazı gençler de dünyaca ünlü sahile gelip, bol bol fotoğraf çekindi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 Nisan tarihinde 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağında 1420 yaş arası çocuklara ve gençlere, bugün 11.00 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Antalya’daki çocuklar ve gençlerden çoğu, 42 gün aradan sonra gelen 4 saatlik izni dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde geçirmek istedi. İzin saatleri 35 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı ve yüzde 50 nem oranına denk gelince gençler sıcaktan bunaldı. Denize girmenin yasak olduğu kentte gençler, parklardaki ağaç gölgelerine sığındı. Bazı gençler ise varyant teras alanından ıssızlığa bürünen Konyaaltı sahilini izledi, bazıları da yürüş ve bisiklet sürmeyi tercih etti. Bol bol fotoğraf çekinen gençler, izin süresinin bitiminin ardından evlerine döndü.



“Tam denize girmelik”

Uzun süredir evde olduğunu belirten 17 yaşındaki Kübra Güneş, “İyi ki de bu izin çıkmış, çok mutluyum. Evde bunalmıştım bir de sınava hazırlanıyorum. Hem psikolojik hem de bedenen çok iyi geldi. Sahili tercih etme nedenim, evime çok yakın. Hava çok sıcak, tam denize girmelik. İnşallah o günler de gelir” diyerek duygularını dile getirdi.



“Havanın sıcaklığı bunaltıyor”

18 yaşındaki Beyza İrem de, havanın çok sıcak olduğunu söyleyerek, “Evde kalmaya alışmıştık. Çok bir beklentimiz yoktu. Kalabalık biraz. Sahil açık olsaydı orada yatardık. Oruçluyum ve hava çok sıcak” dedi.

16 yaşındaki Alperen Dalkıran ise, “Bir yandan iyi geldi ama havanın sıcaklığı bunaltıyor. Yine de iyi geldi. Evde durup sıkılmaktansa en azından dışarıda hava alıyoruz. Bazen maskelerimizi çıkarmak zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

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