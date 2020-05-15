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Antalya'da park halindeki taksi alev aldı. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği araç söndürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarı’nda park halinde bulunan takside belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bayram Karacan'a ait 07 V 9791 plakalı ticari araçtaki yangın, çevredeki vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

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