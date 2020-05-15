Annesiyle tartışıp evden çıkan genç kız 1 haftadır kayıp

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<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da annesiyle tartışıp, evden çıkan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva'dan (21) bir haftadır haber alınamıyor.<br>Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde, annesi Saltanat Orynbayeva ve kardeşleriyle birlikte yaşayan Arailym Orynbayeva, 8 Mayıs günü annesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, evden çıkıp, cep telefonunu kapattı. Son olarak Sarısu bölgesindeki ormanlık alana doğru giderken görülen Orynbayeva'dan 1 haftadır haber alamıyor.<br>Ailenin sosyal medya üzerinden ulaştığı Antalya Yardımlaşma Platformu, genç kızın fotoğraflarını paylaşarak, görülmesi halinde kendilerine bilgi verilmesini istedi.<br>Yapılan kayıp başvurusu doğrultusunda Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de genç kızı arıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-15 16:47:57<br>

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