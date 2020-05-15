Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, gençlere yönelik sokak kısıtlamasının yeniden başlamasına 5 dakika kala ırmağa giren Mustafa Boz (16) akıntıya kapılıp, kayboldu. Boz için aramakurtarma çalışması başlatıldı.<br>Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa Boz, kendilerine bugün 4 saat için verilen sokak izninin bitmesine 5 dakika kala, Çevreyolu köprüsü altında arkadaşlarıyla birlikte ırmağa girerek, serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Boz, suda batıp, çıkmaya başladı. Boz, arkadaşlarının çabasına rağmen ırmakta kayboldu.<br>ARKADAŞI FENALAŞTI<br>Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ekibi, aramakurtarma çalışması başlattı. Mustafa Boz'un yanındaki arkadaşlarından Mehmet Sürmeli, bu sırada baygınlık geçirdi. Kalbini tutarak, yere yığılan Sürmeli'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Mehmet Sürmeli, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.<br>Manavgat Irmağı'nda kaybolan Mustafa Boz'un bulunması için olay yerine dalgıç da çağrıldı.<br>Irmaktaki teknelerde çalıştığını belirten, adını açıklamayan kişi, gençleri suya girmeden önce uyardığını belirterek, "Irmağa girmeyin, tehlikeli olur, dedim. Ancak beni terslediler. Gençlerden biri, ırmakta bir süre yüzdükten sonra kayboldu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-15 16:57:01<br>

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